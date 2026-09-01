El cabildo tinerfeño fomenta la empleabilidad juvenil con el proyecto 'Segunda Oportunidad'

El Cabildo de Tenerife lanza el proyecto 'Segunda Oportunidad', una iniciativa con la que apuesta por la inserción laboral de la juventud y refuerza el compromiso con la economía local.

Un programa, de alternancia con el empleo, en el que el alumnado participante accede a formación acreditada mediante diploma en áreas estratégicas de la economía local.

Entre las características del proyecto, señalan desde el Cabildo Insular, se encuentran la combinación del aprendizaje práctico en el terreno con la orientación profesional y la conciencia ecológica, reforzando el compromiso insular con la sostenibilidad, el relevo generacional y la cohesión social.

El consejero de Empleo, Educación y Juventud, Efraín Medina, ha destacado en nota de prensa, que con el programa 'Segunda Oportunidad' se ofrece a los jóvenes no solo una acreditación oficial, sino una "verdadera herramienta" de transformación personal y laboral.

"Combinar la formación práctica con el respeto por nuestro entorno y la recuperación de nuestro patrimonio público nos permite preparar a profesionales cualificados en sectores clave para Tenerife, garantizando un futuro de oportunidades dentro de su propia isla", comenta.

Desde la corporación insular, cabe destacar que, la estrategia formativa se desarrolla en fincas públicas insulares a través de dos vertientes. Por un lado, el alumnado ejerce como peones agrícolas en 'La Quinta Roja' (Garachico) y 'La Mosca' o 'Villa Concha' (Valle de Guerra), realizando tareas como el cultivo local, desflorillado de plátanos, huertos experimentales, solarización y riego.

Por otro lado, la formación como peones de la construcción permite al alumnado rehabilitar infraestructuras en la finca 'La Mosca', donde han levantado muros de contención y saneado paramentos verticales bajo supervisión técnica.

Una iniciativa impulsada por la corporación insular y cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y el Servicio Canario de Empleo.