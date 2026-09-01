El Teide amplía su catálogo de artrópodos con 80 nuevos registros tras 30 años sin un inventario completo

Un estudio de la Universidad de La Laguna (ULL) ha actualizado el inventario de artrópodos del Parque Nacional del Teide y ha puesto de manifiesto que todavía queda mucho por conocer de la biodiversidad de este espacio protegido. Los investigadores han identificado 615 taxones tras los muestreos realizados entre 2024 y 2025, de los que 80 no habían sido citados anteriormente en el parque.

El hallazgo tiene además alcance insular y regional. Ocho de los nuevos registros son nuevos para Tenerife y otros 14 no habían sido registrados hasta ahora en el conjunto de Canarias. La mayoría corresponden a dípteros, el grupo al que pertenecen moscas y mosquitos y que, según los investigadores, había sido poco estudiado en las zonas de alta montaña del Teide.

Un inventario que no se actualizaba desde los años 90

El nuevo trabajo supone una actualización importante de la información disponible sobre la fauna invertebrada del parque. El anterior inventario completo se realizó entre 1995 y 1996 y permitió registrar entonces 985 especies de artrópodos.

Tres décadas después, el equipo liderado por Daniel Suárez Ramos, investigador del área de Zoología de la ULL, ha vuelto a estudiar la zona mediante protocolos estandarizados que permiten comparar los resultados con futuras campañas.

Los muestreos se realizaron en cinco localidades siguiendo el protocolo Cobra, diseñado para evaluar y monitorizar la biodiversidad de artrópodos, y se completaron con muestreos pasivos en doce puntos de la Caldera de Las Cañadas.

La combinación de ambas técnicas permitió ampliar la cobertura del estudio y detectar especialmente especies voladoras, como moscas, mosquitos y avispas.

Un ecosistema extremo que sigue sorprendiendo

El interés de los investigadores no se limita a ampliar una lista de especies. El Parque Nacional del Teide presenta unas condiciones ambientales especialmente duras, con fuertes contrastes térmicos, intensa radiación solar, baja humedad y vientos secos. Estas características han favorecido la aparición de una fauna con adaptaciones específicas a la alta montaña.

En total, hasta ahora se han registrado 1.296 especies de artrópodos en el parque, de las que 538, el 41,5%, son endémicas de Canarias. El nuevo estudio proporciona además una metodología para continuar observando cómo evoluciona esta biodiversidad en los próximos años.

Los investigadores han observado también indicios que deberán estudiarse con mayor profundidad. Algunas especies de arañas y escarabajos habituales en zonas situadas a menor altitud podrían estar ampliando su distribución hacia cotas más elevadas.

Su presencia todavía es reducida, pero este fenómeno podría estar relacionado con cambios ambientales recientes y en la distribución de la fauna.

El trabajo establece así una base para futuros programas de seguimiento y biomonitorización del Parque Nacional del Teide. La investigación llega además después de otro estudio de la ULL que alertó de una disminución de la diversidad de artrópodos y de una tendencia hacia la homogeneización de las comunidades del parque en las últimas tres décadas.