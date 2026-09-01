Entrevista a Fernando Clavijo: "Da mucha rabia que Sánchez coja el Falcon para irse a La Mareta mientras Ceuta sufre"

En este encuentro, el presidente del Gobierno autonómico, Fernando Clavijo, desgrana los ejes clave de su gestión tras tres años al frente del Ejecutivo insular. A lo largo de la conversación, abordamos la problemática de la vivienda y la emancipación juvenil, la emergencia hídrica en general pero sobretodo en Lanzarote, la inacción estatal ante la crisis migratoria, la constante fricción institucional y el uso del Falcon por parte de Pedro Sánchez, así como el refuerzo en sanidad y la defensa del "modo canario" de hacer política basado en el consenso.

Lado humano tras tres años de gestión

Maureen: Tras tres años al frente del Gobierno y con todo lo que ha atravesado Canarias, si mira atrás al primer día que juró el cargo, ¿qué es lo que más le ha cambiado como persona en esta etapa?

Fernando Clavijo: Es difícil porque han pasado muchas cosas y de mucha presión: la migración, la emergencia habitacional, la hídrica o la crisis del Hantavirus. Pero me llevo el recuerdo de la cantidad de gente buena e implicada que nos ha ayudado en este proceso. Ha sido un camino duro pero también hemos encontrado muchas puertas abiertas, como la del Papa Francisco, que nos recibió y marcó un punto de inflexión.

Maureen: Su ritmo de vida implica estar volando constantemente entre Madrid, las ocho islas, Bruselas y el resto de países. ¿Cómo se aguanta ese ritmo de vida sin que le pase factura a su salud o inclusive a su vida familiar y personal? ¿Cómo lo concilia?

Fernando Clavijo: Con disciplina. Intento disciplinarme en las comidas y siempre llevo ropa de deporte en la maleta. Al final no les puedes dar mucho tiempo por los viajes y las jornadas, pero cuando estoy en casa con mi mujer y mis dos hijas, estoy concentrado al máximo en ellas.

La crisis migratoria y el pulso judicial con el Estado

Maureen: Respecto a la llegada incesante de cayucos a las costas, ¿cómo se gestiona la frustración política de sentir que las soluciones institucionales no llegan a la par con lo que lo exige la emergencia?

Fernando Clavijo: Son dos caras de la misma moneda. Por un lado está el pacto migratorio que hemos hecho políticamente, las ONGs, los medios de comunicación, toda la presión que los medios de comunicación, comprometidos con Canarias, no con el gobierno, sino comprometidos con Canarias o el trabajo para modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería. Por el otro, el egoísmo, el trillerismo político, la xenofobia y las mafias. Estamos viendo el ejemplo más claro en Ceuta, con un Gobierno de España que mira para otro lado y deja a los menores y migrantes sin condiciones higiénico-sanitarias básicas. Canarias tuvo que plantarle batalla judicial al Estado en el Supremo y le ganamos. El fracaso del Gobierno central lo sufrimos los territorios frontera porque España no tiene política migratoria ni de protección de fronteras.

Vivienda, emancipación y mercado inmobiliario

Maureen: Cuando miles de ciudadanos salen a la calle bajo el lema "Canarias tiene un límite", ¿qué parte de ese enfado entiende y comparte?

Fernando Clavijo: A ver, yo puedo entender, como todo son acciones de protesta, y puedo compartir y me pongo en tu piel, por ejemplo, una joven periodista formada que he hecho lo que el sistema me ha dicho, he estudiado, me he formado, con un puesto de trabajo estable pero no me puedo independizar ni formar una familia porque el precio de la vivienda y los sueldos no llegan a final de mes. Eso genera una frustración enorme. Tomamos nota y pusimos en marcha la estrategia retrodemográfica, la modificación de la ley de actividad ocasional, medidas para municipios de menos de 10.000 habitantes, cotos al desarrollo turístico y subidas salariales del 10% en convenios colectivos. Pero no hay varitas mágicas para sacar 30.000 viviendas de la nada; requiere tiempo y constancia.

Maureen: Si usted no fuera presidente del gobierno, y directamente no fuera político, y usted fuera un vecino más, ¿usted estaría de acuerdo con sus mismas palabras?

Fernando Clavijo: Bueno, estaría de acuerdo. Probablemente tendría menos información y a lo mejor el análisis que podría hacer sería distinto. Pero quizás a mí, porque me educaron así en mi casa, todas las cosas se consiguen peleando y luchando. O sea, las cosas no caen del cielo. El futuro es el resultado de lo que tú hagas hoy. Si hoy te formas, hoy estudias, hoy tendrás un futuro mejor que si no. Por lo tanto, yo entiendo que en muchas ocasiones los ciudadanos normales, que no están en las administraciones públicas o que no tienen puestos de responsabilidad política, las cosas las pueden ver más fáciles, como el fútbol. Todos son entrenadores o todos son delanteros y meten los goles. Y cuando bajas un poco, en este caso, las soluciones, pues ves que es más complejo de lo que parece y más difícil.

Maureen: Si, desde dentro usted lo ve de otra manera, porque al final desde fuera todo el mundo lo ve fácil, ¿no? El presidente puede hacer y deshacer a su antojo, por así decirlo.

Fernando Clavijo: Respecto a la construcción de más viviendas, bueno, pues te pongo un ejemplo y dices, bien, vale, que se construya más viviendas pero es que las licencias dependen de los ayuntamientos y hace falta suelo. Además, crisis como la del estrecho de Ormuz encarecen los transportes y los materiales. No se trata solo de construir, sino de construir a un precio que la gente local pueda comprar para que no termine en manos de extranjeros. Eso exige grandes acuerdos políticos y no la confrontación actual.

Maureen: Hablando ahora mismo del tema de la vivienda, los problemas que tenemos los jóvenes para emanciparnos, porque yo soy joven, me gustaría preguntarle, ustedes han lanzado ahora mismo la hipoteca Joven Canaria para facilitar la compra de los jóvenes a los pisos, casas... Pero si en las islas, lo que comentábamos anteriormente, no hay casi casas en el mercado, ¿esta ayuda no corre el riesgo de que un particular, al saber que yo como joven estoy respaldada por el gobierno de Canarias, no me infle el precio de la vivienda, no lo aumente?

Fernando Clavijo: Puede ocurrir, claro.

Maureen: ¿Y ustedes qué respuesta tendrían para eso?

Fernando Clavijo: Estamos en el libre mercado. Tú construyes la vivienda y ahí la oferta y la demanda. ¿Qué le puede ocurrir a esa persona? Que lo infle tanto que nadie se la compre y él necesita venderla porque probablemente él tenga una hipoteca para poder construir. Entonces, por eso necesitamos que se construya más vivienda para que haya más oferta y manteniendo la demanda, oferta y demanda, pues si hay más el precio baja, porque al final el precio es el cruce entre oferta y demanda.

Por eso necesitamos construir más para equilibrar. Los jóvenes se enfrentan a dos muros: el 20% no financiado por el banco, que son unos 40.000 euros para un piso de 200.000 y los impuestos. Por eso hemos habilitado una ayuda para que los menores de 40 años en compras inferiores a 200.000 euros tengan un IGIC reducido. Es la forma de evitar que la vivienda sea una constante frustración para nuestra gente.

La emergencia hídrica en Lanzarote

Maureen: Pasando a la emergencia hídrica, usted sabe que la escasez del agua en Canarias para nadie es un secreto, pero yo quiero hacer especial hincapié en mi isla, en Lanzarote. ¿Por qué? Porque, la situación en Lanzarote es bastante crítica y sufren cortes de manera continua. Entonces, sabiendo que las grandes obras tardan años, ¿qué ayudas de urgencia va a poner el gobierno de Canarias hoy para que esos vecinos no se queden sin agua en sus casas?

Fernando Clavijo: Aunque la competencia es de ayuntamientos y cabildos, el Gobierno autonómico facilita recursos económicos. En Lanzarote hay tres problemas masivos: un litigio judicial con la empresa concesionaria por incumplir inversiones, una red obsoleta que pierde el 56% del agua y la necesidad de aumentar la capacidad de generación mediante desaladoras. Desalar agua es caro y de cada 10 litros se pierden 5 por las fugas de la red. Se ha tomado el toro por los cuernos, pero sustituir la red llevará entre 6 y 7 años.

Maureen: Es decir que esto va a llevar un proceso largo.

Fernando Clavijo: Sí, sí, esto va a llevar entre, a ver, jurídicamente y judicialmente no sé, pero esto va a llevar un proceso de al menos entre 6 y 7 años, restablecer lo que es toda la red de Lanzarote. Ahora se va a ir haciendo parte por parte y la ciudadanía mejorará.

Maureen: Los pueblos lo irán notando, no va a ser de manera inmediata.

Relación con Madrid y el desplante de Pedro Sánchez

Maureen: ¿Cómo es su relación con Madrid? Cuando hablo de Madrid me refiero al gobierno central.

Fernando Clavijo: La relación con Madrid siempre es tensa, gobierne quien gobierne. Madrid es incapaz de entender la insularidad: no comprenden los problemas de agua en Lanzarote ni que tengamos que coger aviones para trabajar. Cada vez que cambian a un ministro hay que empezar de cero, como en el juego de la oca. Solo se muestran más receptivos cuando dependen de los votos nacionalistas para mantener el Gobierno.

Maureen: ¿Cómo se toma usted ese gesto de que el presidente del gobierno no haya tenido ese detalle de haber tenido una cita con usted de manera institucional?

Fernando Clavijo: Me lo tomo como siempre: le importamos poco. Ha estado en La Mareta mientras llegaban pateras a Lanzarote y ni siquiera tuvo unas palabras de aliento para la Cruz Roja o los rescatadores que se juegan la vida. Yo, cuando voy a otra comunidad, aviso a su presidente. Es una cuestión de cortesía elemental, pero demuestra que Canarias no está entre las prioridades de la Península.

Maureen: Usted siente que el archipiélago está totalmente apartado de lo que es la península.

Fernando Clavijo: Sí, sí, no está, no está en las decisiones, ni está en las prioridades.

Estilo de vida institucional y la polémica del Falcon

Maureen: Vamos a tocar una rama un poco más profunda y personal. Y, si hacemos balance general de estos años en los que usted ha hecho su gestión y bajamos a la calle, ¿qué ha sido lo más duro que le han dicho a usted cara a cara un ciudadano y, a su vez, lo más reconfortante que le han dicho?

Fernando Clavijo: Yo en ese aspecto he tenido bastante suerte, ¿no? Tengo una trayectoria política larga. La gente ha sido muy respetuosa. Sí es cierto que hubo la época dura de la crisis anterior, la crisis del 2012-2013, que siempre pues alguien te decía, a ustedes los políticos, ustedes sí que viven bien, yo no llego a final de mes, ¿no? Porque hubo mucha presión social. Pero no he tenido nunca un, toco madero, gracias a Dios, no he tenido nunca un enfrentamiento muy importante así.

Maureen: El ciudadano de manera normal ve al político bastante lejos. Porque aparentemente luce como que el político vive en una burbuja. Y no tienen los mismos problemas que tiene el pueblo.

Fernando Clavijo: Vivo en la misma casa que siempre en La Laguna con mi familia, no tengo residencia oficial, no tengo Falcon ni helicóptero. Entiendo perfectamente que a la gente le dé mucha rabia que Sánchez coja un Falcon, un avión privado del Ejército para irse a La Mareta mientras Ceuta sufre o arden los montes. Yo me muevo en los mismos aviones de Binter que un mecánico o un ingeniero y sufro las mismas colas de tráfico. La gente sabe distinguir.

Autocrítica, emergencias sanitarias y legado político

Maureen: Vamos a seguir haciendo autocrítica y vamos a meter a la oposición ahora. Si seguimos haciendo balance, ¿qué decisiones se ha llevado a casa pensando que se pudieron gestionar mejor? Y en esa misma línea, ¿en algún momento le ha molestado que la oposición haya dicho algo y usted haya dicho, igual tienen un poco de razón?

Fernando Clavijo: Si la oposición tiene razón en algo no me molesta; me enfada no haberme dado cuenta yo antes. He vivido momentos muy duros como la tormenta Delta, el Plan General de La Laguna, incendios o la crisis del barco con el virus de 25% de mortalidad. Con ese barco actué para defender a los canarios y exigir test, porque la irresponsabilidad no te la puedes llevar luego en la conciencia. Si me equivoco, las consecuencias las paga la población, por eso me rodeo de gente que sabe más que yo. Y cuando la oposición ha aportado, como en el pacto migratorio, se lo he reconocido.

Maureen: Bueno, y ya para finalizar, y mirando hacia el horizonte político del próximo año que viene, en caso de que usted no continuara en la presidencia, ¿qué gran cambio o proyecto le gustaría dejar en las islas a los ciudadanos canarios, al archipiélago?

Fernando Clavijo: No creo en varitas mágicas ni en resolverlo todo en un año. En estos cuatro años hemos aumentado el presupuesto sanitario en más de 1.000 millones de euros anuales para bajar listas de espera y contratar personal, y hemos puesto en marcha 4.000 viviendas públicas. Lo que me gustaría es que los asuntos estratégicos tengan continuidad y no se tire a la basura lo que funciona solo por partidismo. Quiero que el «modo canario» de hacer política, basado en el diálogo y sin crispación, se quede para siempre.

Maureen: Nos quedamos con ese mensaje de estabilidad del presidente. Muchísimas gracias por su tiempo.

Fernando Clavijo: Muchas gracias a ti, ha sido un placer.