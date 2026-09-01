La presidenta de la Fecam (PSOE) rechaza movilizarse por Ceuta y carga contra la FEMP

La presidenta de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y alcaldesa socialista de Candelaria, Mari Brito, ha rechazado sumarse a las convocatorias de apoyo al pueblo de Ceuta promovidas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). En lugar de respaldar las movilizaciones ante la crisis migratoria, la dirigente del PSOE ha arremetido contra la organización nacional acusándola de hacer un uso "partidista" de las instituciones.

Pese a admitir en declaraciones a Radio Nacional la gravedad de la "entrada masiva" de migrantes en Ceuta, una situación que ella misma ha calificado como un episodio "sin parangón", Brito ha cuestionado que la presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, haya instado a convocar los actos institucionales mediante un correo electrónico sin consultar previamente a los órganos colegiados del organismo.

Ataques a la FEMP mientras evita actuar en su municipio

Brito ha llegado a afirmar que este tipo de convocatorias "deterioran la calidad democrática" y ha acusado a la dirección de la FEMP de actuar de forma unilateral, recordando antiguos agravios sobre normativas y financiación local. Sin embargo, la contundencia del discurso de la dirigente socialista contrasta con la realidad en su propio ámbito de gestión: Brito no ha convocado concentración alguna en el municipio que gobierna, Candelaria, en solidaridad con la ciudad autónoma de Ceuta.

El recurso al "consenso" para justificar la inacción

En pleno incremento de la presión migratoria en la frontera sur, la titular de la Fecam ha pretendido justificar su postura defendiendo la búsqueda de "soluciones consensuadas" y apelando a un contexto "geopolítico mundial con una coyuntura económica muy delicada". Con este argumento, el PSOE canario intenta desviar el foco del apoyo explícito a Ceuta y diluir la respuesta de los ayuntamientos frente al drama migratorio.

Excusas procesales para eludir la gestión estatal

Asimismo, la alcaldesa socialista ha aprovechado la ocasión para desempolvar viejas rencillas con la FEMP, alegando que «no es la primera vez» que se vulneran las estructuras internas en asuntos de financiación o normativa local. De este modo, la presidenta de los municipios canarios recurre a tecnicismos de procedimiento para justificar el plantón a Ceuta y evitar señalar el impacto real de las políticas migratorias del Gobierno central en los territorios más golpeados.