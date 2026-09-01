Los empresarios canarios respaldan la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria a Capital Europea de la Cultura 2031

La Confederación Canaria de Empresarios (CCE) ha formalizado este martes su adhesión al manifiesto de apoyo a la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria como Capital Europea de la Cultura 2031. Con este respaldo, el tejido empresarial se incorpora al proyecto impulsado por el Ayuntamiento, que busca sumar apoyos sociales y económicos de cara a la fase final del proceso.

La adhesión se ha formalizado en la sede de la CCE con la participación de su presidente, Pedro Ortega, y la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias. También estuvieron presentes el concejal de Cultura, Josué Íñiguez, y el director artístico de la candidatura LPGC'31, José Luis Pérez Ponto.

El apoyo del tejido empresarial

Pedro Ortega ha defendido la participación de las empresas en un proyecto que plantea reforzar la proyección cultural de Las Palmas de Gran Canaria y su conexión con Europa. El presidente de la CCE ha destacado además la disposición del sector empresarial a colaborar con la iniciativa desde el ámbito público y privado.

Según Ortega, una eventual designación supondría un reconocimiento para la capital grancanaria y también permitiría poner en valor el patrimonio y la actividad cultural de los territorios insulares en el ámbito europeo.

Por parte del Ayuntamiento, Darias ha agradecido la adhesión de la organización empresarial y ha señalado que el respaldo del tejido empresarial contribuye a reforzar la candidatura.

Cuatro ciudades optan al título

Las Palmas de Gran Canaria ya ha superado la primera fase del proceso de selección y figura entre las cuatro ciudades finalistas que aspiran a convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031.

Junto a la capital grancanaria compiten por el reconocimiento Cáceres, Granada y Oviedo.

El Ayuntamiento ha ido incorporando al manifiesto a distintas instituciones y organizaciones. Entre las adhesiones formalizadas figuran las del Gobierno de Canarias, el Parlamento de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Unión Deportiva Las Palmas, el Club Baloncesto Gran Canaria y BNI Las Palmas, entre otras entidades.

La decisión final determinará cuál de las cuatro ciudades españolas será elegida para representar a España como Capital Europea de la Cultura en 2031.