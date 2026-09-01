Muere un motorista de 57 años al chocar contra un coche en Los Realejos

Un trágico suceso ha teñido de luto las carreteras de la isla de Tenerife en la tarde de este martes. Un hombre de 57 años ha perdido la vida como consecuencia de un grave accidente de tráfico ocurrido en el término municipal de Los Realejos, al norte de la isla. El siniestro se ha desencadenado tras un fuerte impacto entre el vehículo de dos ruedas que conducía la víctima y un automóvil.

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad, dependiente del Gobierno de Canarias, los hechos tuvieron lugar minutos antes de las cuatro de la tarde, concretamente a las 15:45 horas. En ese preciso momento, la sala operativa recibió una llamada de alerta que informaba de la violenta colisión en la autopista TF-5, uno de los ejes viarios más importantes y transitados del archipiélago, justo en la salida que da acceso a la conocida playa de El Socorro.

La rapidez en la respuesta inicial fue crucial, aunque lamentablemente insuficiente dadas las heridas del accidentado. Desde el centro coordinador, los técnicos proporcionaron instrucciones precisas mediante teleasistencia al ciudadano que realizó la primera llamada. Al comprobar que el conductor se encontraba inconsciente y sin pulso, se le guio paso a paso para que comenzara a aplicar las maniobras de reanimación básicas en el mismo lugar de los hechos, a la espera de que los equipos médicos llegaran a la zona.

Minutos después, se personaron en el lugar varias ambulancias del Servicio de Urgencias Canario. El personal sanitario tomó el relevo de la persona que estaba auxiliando al herido y comprobó que este permanecía en situación de parada cardiorrespiratoria. Inmediatamente, procedieron a practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas durante un tiempo prolongado. A pesar de todos los esfuerzos técnicos y humanos desplegados, no fue posible revertir la situación y el médico tuvo que confirmar el fallecimiento del varón allí mismo.

El operativo de emergencias requirió la participación de diversos cuerpos de seguridad y rescate. Los Bomberos de Tenerife acudieron para colaborar con el dispositivo, asegurando la zona y prestando apoyo logístico a los sanitarios. Por su parte, los agentes de la Guardia Civil se hicieron cargo de regular el tráfico, que sufrió importantes retenciones debido al cierre parcial de la vía, y han iniciado las diligencias correspondientes para esclarecer las causas exactas que propiciaron este fatal desenlace.

Finalmente, los operarios del Servicio de Conservación de Carreteras se encargaron de realizar las exhaustivas labores de limpieza de la calzada. Estas tareas resultan indispensables para retirar los restos de ambos vehículos, el vertido de líquidos y cualquier elemento peligroso, garantizando así la restitución de las condiciones de seguridad en la vía y permitiendo el restablecimiento del flujo normal de vehículos en la zona afectada.