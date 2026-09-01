¿Por qué Xi Jinping prefiere Canarias? tres visitas a las Islas y solo una a Madrid

Xi Jinping tiene claras sus prioridades. El presidente de la República Popular China ha pisado suelo canario en tres ocasiones —2016, 2019 y 2024—. A Madrid solo ha ido una vez de forma oficial. No es casualidad ni turismo. Es estrategia pura. Pekín no mira al Archipiélago como un destino vacacional, sino como una plataforma logística.

Para la República Popular China, Canarias no es un punto en el mapa turístico para erigirse en la plataforma estratégica más codiciada del Atlántico medio. Lejos de las postales, el régimen de Pekín ejecuta en el Archipiélago un plan. Combina la diplomacia de Estado con un aprovechamiento intensivo de las ventajas fiscales europeas para sostener su maquinaria extractiva en África.

El gigante asiático necesita materias primas. África Occidental las tiene, pero sufre de una inestabilidad crónica. La solución de China es pragmática: instalar su retaguardia operativa en las Islas.

Un escudo occidental para negocios orientales

Los golpes de Estado en el Sahel y la piratería en el Golfo de Guinea espantan al capital desprotegido. En este escenario, Canarias ofrece el mayor incentivo económico posible: seguridad jurídica.

Las empresas estatales chinas operan a escasos cien kilómetros del caos africano, pero lo hacen bajo el paraguas normativo de la Unión Europea y la protección militar de la OTAN. Este blindaje reduce el riesgo de inversión a cero. Desde aquí, Canarias sirve de nodo logístico para las compañías chinas que explotan el gas en Mauritania o extraen litio, cobre y uranio en el Sahel.

Impuestos bajos y escalas presidenciales

El despliegue chino cuenta con el beneplácito de la clase política local. Las autoridades insulares ven en el capital asiático una vía rápida de ingresos. En los foros bilaterales, tanto el Gobierno de Canarias como los cabildos despliegan el catálogo del Régimen Económico y Fiscal (REF).

La posibilidad de tributar al 4% en el Impuesto de Sociedades gracias a la Zona Especial Canaria (ZEC) es un imán. China no busca abrir hoteles; busca asentar filiales corporativas para pilotar sus imperios africanos pagando lo mínimo en un entorno hiperseguro.

La respuesta de Pekín a esta alfombra roja es la diplomacia de las escalas. Los mandatarios chinos, desde Jiang Zemin hasta Xi Jinping, utilizan sistemáticamente Gran Canaria y Tenerife como paradas logísticas en sus viajes hacia Iberoamérica. La visita de Xi a la Casa de Colón en 2024 no fue un paseo cultural. Fue un mensaje de Estado: Canarias es el puente de la nueva Ruta de la Seda.

El Puerto de La Luz

El motor de este acuerdo ruge cada día en los muelles. Desde los años ochenta, el Puerto de Las Palmas es la base atlántica de la Corporación Nacional de Pesca de China (CNFC). El trajín no cesa. Más de 400 buques pesqueros que faenan en las costas de Senegal o Guinea-Bisáu descargan y procesan sus capturas en Gran Canaria.

El impacto en la industria local es masivo. Los astilleros garantizan el mantenimiento de esta flota. El negocio del avituallamiento de combustible y las rotaciones de miles de tripulantes asiáticos en el aeropuerto dejan cifras millonarias. Sin esta base insular, la flota china sería incapaz de mantener su asedio a los caladeros africanos.

Relato cultural a medida

Pekín sabe que la economía necesita relato. Para suavizar su aterrizaje, tira de poder blando. El fenómeno Sanmao, la escritora taiwanesa que residió en Telde en los años setenta, se ha convertido en el gancho perfecto.

Sus historias saharianas de solidaridad se reciclan ahora en los despachos del Partido Comunista para vender una imagen amable y cooperativa en África. A la sombra del Instituto Confucio, que facilita los puentes institucionales en Las Palmas, China asegura sus contratos comerciales.

Pekín no improvisa. Utiliza el mercado libre y el marco occidental para alimentar su capitalismo de Estado. Hoy, Canarias es su fortaleza atlántica.