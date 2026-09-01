Rescatada en un barranco una joven desaparecida en Tenerife

Una joven de 25 años, en paradero desconocido hace unas semanas, ha sido rescatada en el Macizo de Anaga, Tenerife. Agentes de la Policía Nacional han logrado dar con su localización y recogerla sana y salva.

Los hechos se remontan al pasado jueves 20 de agosto tras la denuncia de desaparición interpuesta por un familiar de la joven, que acudió a las dependencias de la Policía Nacional. En ese momento, se iniciaron de inmediato las labores de búsqueda, en coordinación con la Sala del 112, y se determinó que la joven podría encontrarse en la zona de Anaga, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Al no disponer de información precisa sobre su ubicación exacta ni sobre su estado de salud, los efectivos de la Policía Nacional se desplazaron al lugar junto con una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario.

La búsqueda se inició en una zona cercana al túnel de acceso a Taganana y en la zona de 'El Bailadero', donde la orografía escarpada del terreno, la niebla característica de la zona y la falta de luz dificultaron considerablemente el dispositivo.

Una vez descartadas diferentes ubicaciones, los agentes se centraron en un barranco y fue entonces cuando pudieron escuchar la voz de la joven entre la maleza, logrando localizarla y llegar hasta ella junto a los sanitarios para hacerle una primera valoración.

A pesar de las dificultades existentes para desplazarse por la pendiente, dado el delicado estado de salud de la joven, se optó por salir del barranco hasta la carretera por medios propios y no esperar a ayuda especializada en rescate.

Tras recibir una primera asistencia sanitaria en el lugar y una vez estabilizada, la mujer fue trasladada al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria para continuar con su atención médica.

Los agentes de la Policía Nacional, mediante el comunicado de prensa, recuerdan que se ha tratado, desde el primer momento, de un caso de "desaparición inquietante", término con el que se denominan los supuestos casos en los que la desaparición no se produce por voluntad propia o que, aun siendo voluntaria, existen circunstancias personales o necesidades médicas que pueden poner en grave riesgo a la persona desaparecida.