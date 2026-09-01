Roban una embarcación en el puerto de Mogán valorada en 45.000 euros

La Guardia Civil de Las Palmas ha investigado el robo de una embarcación de recreo valorada en aproximadamente 45.000 euros. La sustracción se produjo en un puerto deportivo del municipio de Mogán y posteriormente fue localizada a la deriva en aguas alejadas de la costa.

Fue el propietario de la embarcación el que comunicó a la Benemérita esa desaparición del lugar donde permanecía amarrada e interpuso la denuncia. Posteriormente, se abrió una investigación para encontrar esa embarcación.

Ante estos hechos, los agentes comenzaron a recabar los primeros indicios, centrando inicialmente las pesquisas en las imágenes obtenidas del sistema de videovigilancia del puerto deportivo.

El análisis de las grabaciones permitió comprobar cómo dos personas, actuando de forma coordinada, accedían al recinto ocultando su identidad. Una de ellas consiguió poner en funcionamiento la embarcación y abandonar el puerto. Así, los agentes pudieron obtener a través de las imágenes información relevante sobre la forma en la que se produjo la sustracción.

Con esta información, los investigadores continuaron las pesquisas mediante el análisis de las grabaciones, las declaraciones de testigos y otras comprobaciones, que permitieron avanzar en la identificación de los presuntos implicados. Estas actuaciones permitieron además situar a uno de ellos en las inmediaciones del puerto deportivo en el momento en que se produjo la sustracción.

A medida que avanzaba la investigación, los agentes pudieron reconstruir los movimientos realizados por los sospechosos y obtener nuevos indicios que permitieron establecer su presunta relación con la desaparición de la embarcación.

Posteriormente, la embarcación fue localizada a la deriva por un navegante en aguas alejadas de la costa y recuperada, lo que permitió continuar con las actuaciones dirigidas a esclarecer las circunstancias de su desaparición y determinar la participación de los investigados.

Tras la investigación, durante varios meses, la Guardia Civil procedió a investigar a dos varones como presuntos autores de un delito de hurto, sin descartarse la posible participación de otras personas en los hechos.