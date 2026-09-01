Salvamento Marítimo rescata a 97 inmigrantes de origen subsahariano al sur de El Hierro

Los efectivos de emergencias han interceptado durante la tarde de este lunes un cayuco en las aguas del océano Atlántico que navegaba con rumbo al archipiélago canario. En concreto, la embarcación con 97 personas a bordo, todas ellas de origen subsahariano, fue localizada cuando se encontraba transitando a unas 34 millas náuticas al sur de La Restinga, en la isla de El Hierro. El dispositivo se activó tras el avistamiento por parte del helicóptero Helimer 204 en torno a las 15:46 horas. Tras dar el aviso, la embarcación Salvamar Diphda acudió a la zona para proceder a la interceptación y asegurar a los ocupantes pasadas las cinco de la tarde.

Una vez completada la maniobra de aproximación en alta mar, el buque de rescate escoltó y trasladó a los extranjeros hasta el puerto herreño. A su llegada a las instalaciones portuarias, el protocolo habitual de emergencias ya estaba desplegado. Los efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), junto con el personal de Atención Primaria y los voluntarios de Cruz Roja, se encargaron de realizar el triaje médico a pie de muelle. Los profesionales sanitarios constataron el buen estado de salud generalizado de la totalidad del pasaje, motivo por el cual no fue necesario ordenar ningún traslado de urgencia a centros hospitalarios de la zona.

Este nuevo episodio pone de manifiesto la continua actividad que registra la ruta canaria, considerada en la actualidad como una de las vías de entrada irregular más transitadas hacia el continente europeo. Durante los últimos meses, la pequeña isla del meridiano se ha consolidado como el destino principal de las embarcaciones precarias que parten desde las costas de África Occidental, principalmente desde Mauritania y Senegal. Las mafias que trafican con seres humanos siguen empleando la peligrosa ruta atlántica, poniendo en riesgo constante la vida de quienes se echan al mar en estos cayucos de madera que, a menudo, navegan en condiciones de hacinamiento extremo.

Como ha venido detallando Libertad Digital en los últimos meses, la constante llegada de embarcaciones ilegales ha generado un intenso debate político y social respecto a la presión migratoria que soporta el archipiélago. Las autoridades locales y autonómicas han reclamado de forma reiterada al Gobierno central una mayor implicación para gestionar la crisis, alertando sobre la saturación que sufren los limitados recursos de acogida de los que dispone una isla con una población tan reducida como El Hierro.

Tras la preceptiva atención humanitaria y sanitaria inicial en la zona portuaria, los migrantes rescatados quedan bajo la custodia de la Policía Nacional. Este cuerpo de seguridad es el encargado de iniciar los trámites correspondientes para su identificación formal, así como de incoar los habituales expedientes de devolución. No obstante, ante la falta de plazas estables en el territorio insular, lo más frecuente es que las autoridades procedan, en un breve lapso de tiempo, a su traslado a otros centros situados en islas mayores o en la península ibérica.