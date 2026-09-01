Sube un 7,8% la lista de espera quirúrgica en Canarias con 34.382 personas

La sanidad canaria experimenta una subida del 7,8% en la lista de espera para someterse a una intervención quirúrgica desde junio de 2025 a junio de 2026. Una crítica situación que hace que se llegue a las 34.382 personas en espera para operarse.

Recalcar que el aumento en las listas de espera sanitarias que vienen acompañadas de las jornadas de huelga de los facultativos y la disminución de la actividad profesional. Siguiendo las últimas noticias en lo que respecta al sector sanitario, según ha informado Cope Canarias, el Sindicato Médico de Canarias va a mantener este martes un encuentro con el director del Servicio Canario de Salud en Gran Canaria de cara a volver a comenzar negociaciones entre la administración pública y el sector sanitario. El secretario general de la organización sindical, Levy Cabrera, ha confirmado al medio de comunicación que su objetivo es alcanzar un acuerdo, tras la propuesta del pasado 18 de agosto. "Esperamos que se recojan esas contraofertas sobre la oferta que nos ha hecho, que es verdad que mejora las dos anteriores, pero todavía tiene algunos flecos".

Una subida que se ha puesto en manifiesto este martes por la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, y el director del Servicio Canario de la Salud, Adasat Goya, durante la presentación de los datos correspondientes al 30 de junio de 2026.

Al respecto, la responsable regional del área, destacó que pese a la disminución de la actividad por la huelga "el buen ritmo alcanzado durante los dos primeros años de esta legislatura ha permitido que la demora quirúrgica se haya mantenido casi igual con 46 días menos respecto a junio de 2023 que es el horizonte con el que medimos los resultados habitualmente".

Además, precisó que durante estos tres años la lista de espera quirúrgica ha bajado un 5,5 por ciento y la demora ha pasado de 153 a 107 días. "Esto demuestra que el método de trabajo implantado, basado en la planificación y la evaluación periódica, da resultados", aseguró.

La consejera explicó también que, debido a la huelga, este último semestre del año ha registrado un descenso de la actividad quirúrgica con medios propios del 3% y ello se ha traducido en un aumento de la lista de espera quirúrgica interanual del 7,8%; si bien destacó que la demora se logró reducir en dos días respecto a junio del año pasado, un dato positivo y esperanzador.

CANARIAS TIENE SU DEMORA POR "DEBAJO DE LA MEDIA NACIONAL, EN 107"

Por otro lado, Monzón recordó que Canarias ha logrado salir del "vagón de cola" en cuanto a la demora quirúrgica, ya que en 2023 éramos la comunidad con mayor demora con 153 días y hoy estamos en 107 por debajo de la media nacional que se sitúa en 121, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad.

De este modo, ha hecho especial hincapié en que "las islas llevan ya un año, por primera vez desde que hay registros, con su demora quirúrgica por debajo de la media nacional".

Monzón informó de igual modo que tal como se viene registrando desde 2023, lo más destacable es el impacto que tiene la reducción de las lista de espera de más de seis meses, que ha disminuido un 36% cumpliendo con el objetivo de priorizar a los que mayor demora presentaban inicialmente; de tal modo que hace tres años había 9.457 con una espera superior a seis meses frente a los 6.047 actuales.

EL SCS ESPERA QUE LA HUELGA NACIONAL SE SOLVENTE PRONTO

El director del SCS, Adasat Goya, indicó que a pesar de que el balance de estos tres últimos años, "nuestro balance de gestión se mantiene con indicadores positivos". "No podemos abstraernos de la situación que está originando la huelga nacional de los médicos contra el Ministerio de Sanidad; una situación que esperamos se solvente pronto puesto que los sindicatos reiteran que la huelga se mantendrá mientras el conflicto nacional no se resuelva", dijo.

Según dijo, las consecuencias de ese desencuentro se traduce en una "disminución" de la actividad que ha marcado por primera vez una "ligera tendencia al alza" en la lista de espera de intervenciones quirúrgicas y de consultas.

Si bien, explicó que ese patrón "no se ha manifestado" en la lista de espera de pruebas que ha "descendido un catorce por ciento", logrando consolidar el "descenso que se había iniciado en el semestre anterior".

LA MEDIANA PARA UNA INTERVENCIÓN SE MANTIENE EN 70 DÍAS

Goya agregó que otro indicador positivo es que la mediana para una intervención quirúrgica se sitúa al igual que hace un año en 70 días, lo que implica que la mitad de los pacientes pendientes de una intervención quirúrgica esperan ese número de días o menos.

Añadió que, debido a las huelgas, entre enero y junio de este año, se ha producido un "descenso de la actividad quirúrgica del tres por ciento" lo que ha provocado que el número de personas en lista de espera se sitúe en 34.382 pacientes, un 7,8 por ciento más que en el mismo período del año anterior.

Asimismo, resaltó que, en total, entre junio de 2025 y junio de este año se realizaron 147.811 intervenciones quirúrgicas.

No obstante, comentó que en este semestre se ha producido un dato "muy positivo" al registrarse una disminución de 18 días para el acceso a las consultas, un descenso que refleja el esfuerzo realizado para mejorar este indicador que es el que más preocupa actualmente.

Según explicó medidas como implantar el sistema de recordatorio de citas reflejan una mejora del rendimiento y la eficiencia de la actividad de consultas. "La lista de espera de consultas ha pasado de 150.975 pacientes en junio del año pasado a los 158.358 actuales", puntualizó. En ese período se atendieron a 3.4 millones de consultas.

Finalmente, el director señaló que las listas de espera de pruebas diagnósticas han experimentado el descenso más acuciado en estos tres últimos años con una disminución interanual del 14 % lo que atribuyó a la mejora en el sistema de información y del sistema de recordatorio de citas implantados.

De este modo, se ha producido el tercer descenso consecutivo de la lista de espera de pruebas diagnósticas que junto con la de consultas son las que más está costando estabilizar.

Por tanto, la lista de espera de pruebas se sitúa en 22.006 personas, un 14 % menos que en el mismo período del año anterior, lo que supone 3.627 personas menos pendientes de una prueba diagnóstica.