Astrid Pérez reitera su "preocupación" tras la crisis en Ceuta: "El anhelo de Marruecos por entrar en Canarias"

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, ha reiterado en sus redes sociales su reciente "preocupación", respecto a Canarias, tras la crisis migratoria en Ceuta. La mandataria ha recalcado, en un vídeo publicado este miércoles, que "como canarios, no podemos olvidar el anhelo de Marruecos por entrar en Ceuta, Melilla y Canarias, territorios que considera suyos históricamente".

Pérez ha querido mandar un mensaje a los ciudadanos canarios. "Lo que está pasando en Ceuta no es casual, es una invasión migratoria con fines geopolíticos", ha resaltado. La presidenta deja claro que "faltan" medidas para afrontar la situación. "Mientras el Estado español no pida ayuda a Europa ni llame a esto invasión migratoria, no tendremos las herramientas para actuar".

Astrid Pérez en el vídeo difundido en redes sociales

Pérez ha reconocido su apoyo al pueblo de Ceuta ante los acontecimientos que ocurrieron en la ciudad autónoma el pasado días 30 y 31 de julio de 2026, cuando decenas de miles de personas cruzaron desde Marruecos hacia Ceuta. "Tengo sensibilidad, no solamente con el pueblo ceutí, no solamente con nuestros compatriotas españoles, también tengo mucha preocupación", ha señalado.

La política canaria añade la "necesidad" de que ese asunto se convierta en una cuestión de "vital" importancia, tanto en España como en el resto de Europa. "Pido una reflexión y un debate serio sobre la migración en España, pero fundamentalmente, sobre al migración en Europa y cómo afecta a las regiones europeas".

Manifestaciones en apoyo a Ceuta en Canarias

Recordar que en Canarias se van a realizar diferentes manifestaciones en apoyo al pueblo ceutí. Nueve concentraciones que exigirán este miércoles al Gobierno orden fronterizo y recursos ante la crisis migratoria.

En Gran Canaria, a las 19:00 horas, los ciudadanos se concentrarán en el Muelle de Arguineguín. A esa misma hora, las movilizaciones tomarán la Plaza de Santa Ana en Las Palmas de Gran Canaria y la Plaza de San Juan en Telde. Una hora más tarde, a las 20:00 horas, la protesta se trasladará a la Plaza de La Candelaria en Ingenio.

En la isla de Tenerife, a las 19:00 horas habrá una concentración frente al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y a las 20:00 horas el punto de encuentro será la Plaza de España. El norte de la isla se sumará desde la Plaza de Europa del Puerto de la Cruz, también a las siete de la tarde.

Mientras que las protestas llegarán a la isla de La Palma, frente al Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma, y a El Hierro, con una concentración ante el Ayuntamiento de Valverde, a las 19:00 horas.

Finalmente, en Lanzarote, la protesta tendrá lugar a las 19:00 horas enfrente del Ayuntamiento de Arrecife.