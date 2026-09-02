Cabello estalla contra la ofensiva de Drago. "Menos titulares y más trabajo real por la vivienda"

El debate sobre la emergencia habitacional en el Archipiélago ha derivado en un agrio enfrentamiento político tras la ofensiva de Drago Canarias, que ha puesto sobre la mesa datos del Notariado para denunciar que el 36% de las viviendas vendidas entre 2007 y 2025, casi 108.000 inmuebles acabaron en manos de compradores extranjeros. La propuesta de la formación opositora de impulsar una "ley de residencia" para vetar estas operaciones ha provocado la reacción inmediata del portavoz del Gobierno autonómico, Alfonso Cabello, quien ha estallado exigiendo "menos titulares y más trabajo real". Cabello ha acusado a la oposición de lanzar consignas efectistas e irrealizables, advirtiendo de que la crisis de la vivienda exige rigor normativo y no propaganda política.

La vía de las RUP en Bruselas frente a los atajos legislativos

Desde la portavocía del Ejecutivo regional se argumenta que el freno a la presión inmobiliaria exterior no se resuelve con titulares estridentes que carecen de encaje constitucional. Cabello ha defendido la estrategia del Gobierno insular, enfocada en la diplomacia internacional a través de la agenda de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) ante la Unión Europea y el Estado. Según el portavoz, trasladar la singularidad canaria a los debates europeos sobre vivienda asequible para lograr excepciones en la adquisición por parte de no residentes es el único camino con garantías jurídicas reales, frente a iniciativas locales que corren el riesgo de ser tumbadas de inmediato en los tribunales.

El filtro de los 12 años de residencia como escudo para la VPO

Para contrarrestar la narrativa de la oposición, Cabello ha exhibido el paquete de medidas ejecutadas por la administración autonómica, destacando una partida de casi 200 millones de euros, la liberación de suelo y la simplificación de trámites urbanísticos. Como eje central de este blindaje, el portavoz ha puesto en valor la exigencia de al menos 12 años de residencia ininterrumpida en las islas para poder acceder a una vivienda protegida de promoción pública. "Quienes construyen Canarias día a día son quienes deben tener todas las facilidades para acceder a un hogar", ha zanjado el portavoz, buscando afianzar la gestión del Ejecutivo frente a las propuestas de la izquierda alternativa.