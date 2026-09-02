'Canarias, 1500 Km de Costa' abre la inscripción para sus charlas contra ahogamientos

Canarias vive de cara al mar. Desde pequeños, los niños de las islas crecen entre playas, piscinas, charcos y costas que forman parte de su día a día. Pero conocer el mar no significa estar a salvo de sus peligros. Una corriente, un cambio repentino en las condiciones del agua o una mala decisión pueden convertir un día de playa en una tragedia.

Con esa realidad como punto de partida, la plataforma ciudadana Canarias, 1.500 km de Costa vuelve a poner en marcha sus charlas de prevención de ahogamientos para el curso escolar 2026/27. La iniciativa, impulsada por Sebastián Quintana, busca que los más jóvenes aprendan desde las aulas algo tan sencillo como importante: el mar se disfruta, pero nunca se debe subestimar.

La plataforma ya ha abierto el plazo de inscripción para que colegios, entidades sociales, federaciones, clubes y asociaciones deportivas del Archipiélago puedan solicitar estas sesiones.

Una lección que puede salvar una vida

Durante las charlas, los participantes aprenden a reconocer los peligros que pueden encontrarse en el agua y reciben pautas para actuar ante una emergencia. Saber interpretar las banderas de una playa, identificar una corriente de retorno o conocer cómo ayudar a alguien que se está ahogando sin convertirse en una segunda víctima puede resultar decisivo.

La formación está especialmente dirigida a los más jóvenes, porque la prevención empieza mucho antes de que llegue una situación de peligro. El objetivo es que esas enseñanzas formen parte de su comportamiento cada vez que se acerquen al mar.

Y en Canarias, donde la costa es inseparable de la vida de las islas, ese aprendizaje adquiere una importancia especial.

Casi 28.000 personas en diez años

El proyecto acumula ya cerca de 28.000 personas formadas durante la última década. Solo en el pasado curso escolar, más de 3.600 estudiantes participaron en sus actividades.

La campaña cuenta con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria y del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, además de la participación de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas y la Viceconsejería de Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias.

También colaboran las áreas de Turismo y Ciudad de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Binter.

Con el nuevo curso, Canarias, 1.500 km de Costa vuelve a llevar a los colegios un mensaje especialmente importante en un territorio como el canario: saber disfrutar del mar también significa saber cuándo hay que respetarlo y cuándo es mejor no entrar en el agua.