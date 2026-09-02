Canarias suma 40 mil viajeros más pese al rechazo de la izquierda al turismo

El turismo consolida su papel como el pilar fundamental que sostiene las cuentas de las Islas. Las estadísticas oficiales de julio confirman que 1,5 millones de viajeros eligieron el Archipiélago como destino, un aumento del 2,7% interanual. Son 41.055 visitantes más que el año pasado, un crecimiento impulsado exclusivamente por la capacidad de oferta y adaptación del sector alojativo, que sigue tirando del carro económico.

La demanda exterior vertebra la industria canaria. De cada diez personas que aterrizan en las Islas, ocho provienen del mercado internacional, registrando un crecimiento continuo. Sin embargo, el empuje diferencial de este verano recae sobre el turista nacional, cuyo volumen experimenta un notable salto del 10,8%.



Fidelidad frente al ruido

Ajeno a debates políticos o cuestionamientos del modelo, el mercado británico mantiene su lealtad al destino. Reino Unido aporta el 37% de las llegadas, superando los 576.000 visitantes en un solo mes. La estructura de ingresos se completa con el turista español (16%) y el alemán (11%), consolidando una diversificación esencial para la estabilidad de los negocios locales.

La riqueza que genera este flujo se distribuye con asimetría. Tenerife absorbe cuatro de cada diez llegadas, liderando el mercado con más de 600.000 visitantes. Le siguen Gran Canaria y Lanzarote, con cuotas del 24% y el 20% respectivamente. El comportamiento del consumidor refleja una preferencia por el descanso intensivo a corto plazo: el 63% de los clientes contrata estancias de entre una y siete noches, frente a un residual 0,4% que alarga su viaje más de un mes.

El triunfo de la industria clásica

Lejos de nuevos experimentos, el mercado premia la solvencia. Casi la mitad de los visitantes (48,5%) delega la organización de su descanso en el paquete turístico, buscando certidumbre y precio cerrado. La infraestructura reglada confirma su liderazgo absoluto: el 81,6% se aloja en hoteles y apartamentos. Los datos demuestran que la industria tradicional sigue siendo la garantía de servicio que permite a Canarias competir en el mercado global.