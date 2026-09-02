Clavijo acusa a Sánchez de "Trillerismo político y egoísmo" ante el colapso migratorio

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha arremetido contra la falta de implicación del Ejecutivo central tras tres años ininterrumpidos de llegada de cayucos a las costas del archipiélago. Clavijo ha calificado la actitud del Gobierno de España de "trillerismo político" y "egoísmo", denunciando que mientras las islas se ven desbordadas por la gestión de hombres, mujeres y niños, desde la capital se opta deliberadamente por "mirar para otro lado". A su juicio, la inacción estatal no solo asfixia a Canarias, sino que replica la misma situación de abandono institucional y falta de bioseguridad que padece Ceuta.

Derrota judicial del Estado y clamor por el artículo 35

Frente a la parálisis centralista, Clavijo ha subrayado el respaldo social y periodístico obtenido en las islas para impulsar la reforma por decreto ley del artículo 35 de la Ley de Extranjería, clave para obligar a la distribución equitativa de menores. Asimismo, recordó el severo varapalo judicial asestado por el Tribunal Supremo al Gobierno de Sánchez tras dar la razón al Gabinete canario en la distribución de los recursos. "No podemos con todos", ha aseverado el presidente, exigiendo que la solidaridad sea vinculante y que el Estado asuma el traslado efectivo tanto de adultos como de menores no acompañados.

Falta de política migratoria y desprotección en la frontera sur

El jefe del Ejecutivo insular ha atribuido esta crisis prolongada a la ausencia total de un plan estatal en materia de extranjería y defensa de las fronteras. Según Clavijo, la incapacidad de Europa y del Gobierno de España se traduce en un desamparo sistemático de los territorios de frontera de Canarias, Ceuta y Melilla y en una vulneración indirecta de los derechos de quienes huyen de la violencia y la miseria en África. "Lo que no es normal es que España no esté a la altura", concluyó, afeando al Gabinete central que continúe instalado en la pasividad.