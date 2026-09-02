Clavijo se apoya en el libre mercado ante el riesgo de que la Hipoteca Joven suba los precios

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha puesto sobre la mesa una de las principales grietas que amenazan la efectividad de la recién impulsada Hipoteca Joven Canaria: la posibilidad real de que los propietarios y promotores aprovechen el respaldo financiero estatal para inflar el precio final de los inmuebles. Ante la urgente falta de stock habitacional que sufre el Archipiélago, el líder autonómico ha reconocido la existencia de este efecto adverso en las ayudas públicas, pero ha descartado tajantemente cualquier mecanismo de intervención administrativa o control de precios. En su lugar, el jefe del Ejecutivo se ha apoyado en la ortodoxia del libre mercado, argumentando que el propio ajuste entre la oferta y la demanda servirá de freno natural contra tasaciones desmedidas que acaben paralizando las operaciones de compraventa.

La barrera del ahorro inicial y el alivio fiscal del IGIC

Para fundamentar la necesidad de la garantía pública, Clavijo ha detallado la doble barrera financiera que bloquea hoy a los compradores menores de 40 años. La primera y más pronunciada es la exigencia bancaria del 20% no financiado, una cifra que exige disponer de al menos 40.000 euros de liquidez para pisos de un valor medio de 200.000 euros, creando un "agujero" inalcanzable para jóvenes que han empezado a trabajar recientemente y carecen de ahorro acumulado o respaldo familiar. La segunda traba reside en el desembolso impositivo inicial. Para amortiguar este impacto, el Gobierno regional ha articulado una rebaja en el tipo del IGIC por debajo del 7% habitual, así como incentivos en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para viviendas usadas y de valor moderado.

De la centralidad a la periferia: el peaje de la movilidad

La radiografía del Ejecutivo autonómico constata además la severa brecha de oportunidad en comparación con las generaciones previas, donde la emancipación se alcanzaba a edades sustancialmente más tempranas. En la actualidad, incluso para aquellos jóvenes con titulaciones superiores, empleo indefinido y salarios razonables, el acceso al mercado inmobiliario en los núcleos urbanos principales se ha vuelto inviable. Esta realidad está empujando a la población local hacia los municipios periféricos y el entorno rural, desplazando el problema de la vivienda hacia el ámbito de la movilidad y forzando una mayor dependencia del vehículo privado en unas islas con las arterias de tráfico ya al límite de su capacidad.

Sumatorio de pequeñas medidas ante una crisis de largo recorrido

El presidente canario ha defendido que una problemática compleja como la emergencia habitacional no admite una única solución tajante, sino la acumulación de "pequeñas respuestas" coordinadas que van desde el incentivo fiscal hasta la liberación de suelo. No obstante, el discurso institucional vuelve a situar las soluciones en un horizonte dilatado. Clavijo ha reiterado que el tiempo es un factor inevitable para que las medidas normativas den frutos visibles en el mercado, dejando el alivio inmediato de las familias insulares condicionado a la evolución de los costes de producción y a la capacidad de respuesta del sector privado.