Cuatro detenidos en Gran Canaria con 21 kilos de heroína que iban a trasladar a la Península

La Policía Nacional ha detenido en Gran Canaria a cuatro personas acusadas de integrar una organización criminal que pretendía trasladar 21 kilos de heroína desde las islas hasta la Península.

Según la investigación, el grupo estaba formado por dos parejas que viajaron desde Toledo hasta Gran Canaria en el mismo vuelo, aunque ocuparon asientos separados. Una vez en la isla se alojaron en hoteles diferentes y en zonas alejadas entre sí para evitar relacionarse públicamente.

Los agentes sostienen que cada pareja tenía funciones diferenciadas. Una se encargaba de recibir la droga, mientras la otra debía transportarla posteriormente hasta la Península utilizando vehículos de alquiler.

El dispositivo policial se desarrolló el pasado mes de julio y permitió sorprender a los cuatro implicados mientras realizaban la entrega de la mercancía en la cafetería de un hotel a plena luz del día. La heroína estaba oculta en una maleta y distribuida en bolsas de plástico de supermercado.

La operación se completó con dos registros en domicilios de Las Palmas de Gran Canaria. La Policía Nacional considera que la investigación ha permitido detectar una nueva ruta utilizada para trasladar heroína desde Canarias hacia la Península y mantiene abiertas las pesquisas sobre esta vía de narcotráfico.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición judicial y el juez decretó su ingreso en prisión.