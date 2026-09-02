Detenido en Tenerife al ser sorprendido con 49 dosis de 'crack'

Un joven de 21 años ha sido detenido en Santa Cruz de Tenerife al ser pillado con 49 dosis de 'crack' presuntamente destinadas para su distribución y venta. La Policía Nacional ha arrestado al hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública.

La actuación policial tuvo lugar durante un dispositivo de prevención del consumo y tráfico de sustancias estupefacientes desarrollado en el barrio de Los Gladiolos, concretamente, en una zona próxima al albergue municipal, un entorno en el cual existe un importante tránsito de personas en situación de vulnerabilidad.

La nota de prensa emitida por los cuerpos de seguridad ha recogido que los agentes procedieron a dar el alto a un vehículo cuyo único ocupante mostró en todo momento una actitud nerviosa y evasiva que levantó las sospechas de los policías, todo ello durante el dispositivo policial.

Los agentes encontraron los numerosos envoltorios individuales de esa sustancia, de color blanquecino, en el interior de una pequeña cartera bajo el asiento del conductor.

En total fueron intervenidas 49 dosis con un peso aproximado de 10,20 gramos que, debido a la forma en la que se encontraba distribuida y preparada (fraccionada en dosis individuales) resultan compatibles con su presunta venta al menudeo.

Ante estos indicios, los agentes procedieron a la detención del individuo como presunto autor de un delito contra la salud pública, siendo posteriormente puesto a disposición de la autoridad judicial competente.