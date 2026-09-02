Detenido por atracos violentos en establecimientos de Vecindario y Agüimes

Detenido el presunto autor de varios atracos violentos y con intimidación cometidos en establecimientos abiertos al público de los municipios de Agüimes y Vecindario.

La investigación se inició tras un atraco cometido en un supermercado de Vecindario, cuando un individuo accedió al establecimiento portando un arma blanca de grandes dimensiones y exigió a los empleados la entrega de la recaudación.

Durante el robo se produjo un forcejeo con una de las trabajadoras, que consiguió arrebatar al autor la prenda que utilizaba para ocultar su rostro. Lo que permitió obtener información de especial relevancia para la posterior identificación del sospechoso. Aunque el hombre logró finalmente apoderarse de una cantidad de dinero en efectivo y abandonó el establecimiento apresuradamente.

Posteriormente, se produjo un segundo robo con violencia e intimidación en otro establecimiento del municipio de Agüimes. En esta ocasión, el autor irrumpió en el local portando dos cuchillos de grandes dimensiones y, mediante amenazas e intimidación directa a los trabajadores, consiguió sustraer dinero de la caja registradora antes de huir del lugar.

Ante la similitud entre ambos hechos, las Áreas de Investigación de Vecindario y Agüimes establecieron una línea de investigación conjunta, centrada en el análisis del modus operandi, las armas empleadas, las características físicas aportadas por los testigos y las imágenes obtenidas de los sistemas de videovigilancia.

El atracador robando el dinero de la caja del establecimiento

La investigación permitió determinar que ambos atracos habían sido cometidos presuntamente por la misma persona, obteniendo los indicios necesarios para avanzar en su identificación y localización.

Los agentes de la Guardia Civil procedieron a la detención del sospechoso en Las Palmas de Gran Canaria. La persona detenida fue trasladada posteriormente a las dependencias de la Guardia Civil de Vecindario, donde se continuaron las diligencias policiales.

Más tarde, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente. El Juzgado decretó su ingreso en prisión provisional atendiendo a la gravedad de los hechos investigados y a los indicios obtenidos durante la investigación.