Dormir mal tras las vacaciones puede tener una explicación que va más allá del sueño

Volver de vacaciones no siempre significa volver a dormir bien. Después de días con horarios diferentes, más exposición a la luz, cambios en las comidas y una rutina más relajada, recuperar el ritmo habitual puede convertirse en un problema para algunas personas.

La dificultad para conciliar el sueño, los despertares durante la noche o levantarse con la sensación de no haber descansado pueden tener una explicación que va más allá de la propia cama. El especialista en Medicina del Sueño Guillermo Recatero advierte de que, en muchos casos, detrás de un mal descanso existe un sistema nervioso que permanece en estado de alerta y tiene dificultades para volver al modo de descanso y recuperación.

"Muchas personas creen que dormir mal es solo un problema del sueño, pero a menudo encontramos un sistema nervioso que ha perdido flexibilidad para pasar de la activación al descanso", explica Recatero.

El especialista señala que esta situación puede generar una paradoja: una persona puede sentirse completamente agotada y, sin embargo, notar que su cuerpo sigue "encendido" cuando llega la noche. Por eso, considera importante observar qué está ocurriendo durante todo el día y no únicamente cuando llega la hora de acostarse.

El sueño empieza mucho antes de meterse en la cama

El sistema nervioso autónomo desempeña un papel fundamental en esta transición. El sistema simpático prepara al organismo para la actividad y la respuesta ante una situación de alarma, mientras que el parasimpático está relacionado con los procesos de descanso, recuperación y relajación.

Cuando el estrés se mantiene durante demasiado tiempo, esa capacidad para pasar de un estado a otro puede verse alterada. El resultado puede ser una dificultad para bajar las revoluciones al final del día, incluso cuando no existe un problema evidente en el dormitorio.

A esto se suman otros factores que pueden desajustar el descanso después de las vacaciones, como los cambios en los horarios, la alteración de los ritmos circadianos o una exposición inadecuada a la luz. El organismo necesita señales relativamente estables para saber cuándo debe estar activo y cuándo debe prepararse para dormir.

Por eso, recuperar progresivamente los horarios habituales, exponerse a la luz natural durante el día y reducir los estímulos que mantienen al cerebro activo al final de la jornada pueden ayudar a recuperar el ritmo de sueño.

Una técnica sencilla para preparar el organismo para el descanso

Recatero insiste en que el objetivo no es "obligarse" a dormir, sino favorecer las condiciones para que el organismo pueda pasar de la activación al descanso.

Una de las herramientas más sencillas es trabajar la respiración de forma lenta y consciente durante unos minutos antes de acostarse. La idea es reducir progresivamente el ritmo respiratorio y alargar ligeramente la espiración, acompañando el proceso con un ambiente tranquilo y con menos estímulos.

El especialista considera que este tipo de prácticas pueden ayudar a favorecer el predominio del sistema parasimpático y facilitar la transición hacia un estado de mayor relajación.

La clave, en cualquier caso, está en entender que el descanso nocturno no empieza cuando se apaga la luz. Las horas previas, el estrés acumulado, la exposición a la luz y los horarios también forman parte del proceso.

El propio Recatero llegó a profundizar en el estudio del insomnio a raíz de una experiencia personal relacionada con su padre, que le llevó a formarse específicamente en este ámbito. Una experiencia que, según explica, terminó reforzando su interés por comprender qué ocurre en el organismo cuando dormir deja de ser un proceso reparador.