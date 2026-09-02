Apoyo masivo de Fuerteventura cansada del abandono a Ceuta

La calle ha vuelto a hablar y esta vez el eco resuena desde Puerto del Rosario. Centenares de personas se plantaron este miércoles frente al Ayuntamiento de la capital majorera para dejar claro un mensaje que gran parte de la clase política prefiere ignorar. Ceuta no es moneda de cambio y la integridad de España no se negocia en los despachos.

La concentración demostró que el hartazgo ciudadano supera cualquier barrera partidista. Sin siglas políticas manchando la convocatoria, los vecinos tomaron la iniciativa para defender el territorio nacional. Banderas españolas y carteles con lemas directos como "Ceuta no está sola" o "Ceuta, Melilla y Canarias son España" dejaron en evidencia la falta de contundencia de quienes tienen la obligación de proteger las fronteras.

Canarias conoce de primera mano lo que significa soportar la presión continua y el desdén sistemático del Gobierno central. Por eso, el respaldo a la ciudad autónoma surge de una empatía profunda y de la cruda reality que padecen ambos territorios. Mientras los responsables institucionales juegan a la diplomacia tibia y ceden posiciones, los ciudadanos de Fuerteventura exigen una firmeza real y efectiva.

Esta ola de solidaridad ciudadana, que camina en paralelo a otras movilizaciones por todo el país, envía una advertencia tajante a los gobernantes. La paciencia tiene un límite y la sociedad civil está dispuesta a dar el paso al frente que los políticos evitan. Fuerteventura ya ha alzado la voz para recordar que ceder ante las presiones externas no es una opción cuando está en juego la soberanía de la nación.