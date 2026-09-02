El paro vuelve a subir en Canarias en pleno agosto

El mercado laboral canario frena en seco. Agosto, un mes que históricamente empuja la actividad y el consumo, cierra con un aumento del paro en las islas. Las oficinas públicas registran hoy 144.459 personas sin empleo, tras sumar 291 nuevos inscritos respecto al mes de julio. La cifra rompe la inercia estival y devuelve a la región a su realidad estructural.

Aunque el dato interanual disfrace la caída con 5.756 parados menos que hace un año, el estancamiento intermensual confirma el agotamiento del modelo. El tejido productivo canario no tiene capacidad para absorber la fuerza de trabajo. Detrás de la estadística hay familias y proyectos vitales paralizados. Cuando contratar supone asumir altos costes e incertidumbre regulatoria, las empresas congelan las plantillas y el empleo se resiente.

La factura para jóvenes y mujeres

La rigidez del mercado laboral nunca golpea a todos por igual. El repunte del paro este agosto tiene un perfil claro y castiga a quienes buscan consolidar su carrera o entrar por primera vez al mercado. Las listas suman 250 mujeres desempleadas más, mientras que el paro masculino se mantiene prácticamente estático, con apenas 41 nuevas inscripciones.

El escenario es igual de desolador para las nuevas generaciones. El desempleo suma 136 menores de 25 años. La falta de flexibilidad contractual y los costes asociados a las nuevas altas levantan un muro de entrada para los jóvenes canarios. En el otro extremo, los mayores de 50 años logran mantener sus puestos, evidenciando un mercado de trabajo dual que protege a quienes ya están dentro y expulsa a quienes intentan acceder.

Fractura entre islas y sectores

El apagón de la contratación afecta a casi toda la economía canaria. El paro crece en todos los sectores, con la única excepción de la agricultura, que anota un alivio residual. Esta parálisis generalizada demuestra que el problema no es sectorial, sino de las condiciones del entorno económico en las islas.

El mapa del archipiélago refleja también dos velocidades. Solo Lanzarote y Fuerteventura logran esquivar el golpe y reducen sus cifras de paro. El resto de las islas destruye empleo. Canarias no necesita conformarse con parches estacionales; requiere un mercado dinámico que elimine trabas y permita a las empresas crear riqueza de forma sostenida durante todo el año.