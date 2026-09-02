El voleibol femenino de Gran Canaria estrena piel para volver a medirse con la élite

El CV Emalsa Gran Canaria ya está preparado para una nueva temporada en la élite del voleibol femenino. El conjunto grancanario presentó este miércoles su equipación para la campaña 2026/2027, una nueva imagen con la que volverá a llevar el nombre de la isla por las principales pistas del país.

El acto se celebró en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Almatriche y sirvió para presentar una indumentaria que mantiene los colores que identifican al club: amarillo para la primera equipación y violeta para la segunda. El diseño, realizado por Acerbis, incorpora además elementos inspirados en la cultura y el patrimonio de Canarias.

Pero detrás de la nueva camiseta hay un proyecto que va mucho más allá de la competición. El CV Emalsa Gran Canaria mantiene su apuesta por el voleibol femenino y por la formación de niñas y jóvenes, con unas categorías inferiores que constituyen una de las bases de su crecimiento.

Un club que quiere seguir creciendo

El respaldo de Emalsa, canalizado a través de su Fundación, permitirá al club continuar desarrollando este proyecto deportivo y social. La colaboración busca impulsar la práctica deportiva y generar nuevas oportunidades para las jóvenes que se acercan al voleibol en Gran Canaria.

El director general del CV Emalsa Gran Canaria, Javier Campos, destacó precisamente la importancia de esta alianza y el orgullo que supone para el club representar a Gran Canaria allí donde compite.

La nueva temporada vuelve a plantear el reto de mantenerse entre los equipos destacados del voleibol femenino nacional, pero también de seguir consolidando un proyecto que tiene en la cantera uno de sus principales pilares.

Durante la presentación, la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, puso en valor el arraigo social del club y el trabajo que desarrolla con las categorías inferiores, además de reafirmar el compromiso municipal con el deporte femenino y de base.

El acto contó también con la presencia de la concejala de Deportes, Carla Campoamor; la directora general de Emalsa, Mercedes Fernández-Couto; el vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, y representantes del club, cuerpo técnico y primer equipo.

El recuerdo a Rosa Bolaños

La presentación tuvo además un momento especialmente emotivo con el recuerdo a Rosa Bolaños, antigua presidenta del club y una figura fundamental en su trayectoria, fallecida recientemente.

Tanto Carolina Darias como Javier Campos destacaron la huella que dejó en el club y en el voleibol de la ciudad. Campos recordó especialmente su dedicación y compromiso, claves para que el proyecto pudiera crecer hasta convertirse en uno de los referentes del voleibol femenino de Canarias.

Ahora, con una nueva equipación y una temporada por delante, el CV Emalsa Gran Canaria vuelve a mirar hacia la pista. El objetivo es seguir compitiendo al máximo nivel, hacer crecer su cantera y mantener a Gran Canaria en el mapa del voleibol femenino nacional.

El amarillo y el violeta serán, una temporada más, los colores encargados de representar al club y a la isla.