La iniciativa de Santa Cruz para aliviar el gasto de la vuelta al cole a las familias

El inicio del curso escolar supone cada año un importante esfuerzo para las familias, especialmente para aquellas con menos recursos. En Santa Cruz de Tenerife, el Ayuntamiento pondrá en marcha una nueva medida de apoyo para aliviar parte de estos gastos: tarjetas de ayuda de 50 euros que podrán utilizarse, entre otros fines, para adquirir material escolar.

Las tarjetas serán distribuidas entre familias en situación de vulnerabilidad a través de la red de entidades colaboradoras con el Consistorio. La entidad Bancoteide será la encargada de canalizar su reparto.

La iniciativa es posible gracias al acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la Fundación DinoSol. El convenio contempla tarjetas adicionales financiadas íntegramente por la fundación y establece que una cantidad equivalente al 3% de la facturación anual de las tarjetas básicas adquiridas por el Consistorio para las Prestaciones Económicas de Asistencia Social pueda destinarse a diferentes necesidades, entre ellas los gastos escolares.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, ha destacado que la vuelta a las aulas supone "un importante esfuerzo económico para muchas familias", especialmente para aquellas que atraviesan mayores dificultades. Según ha señalado, el objetivo es ayudar a afrontar parte de los gastos asociados al comienzo del curso.

La concejala de Políticas Sociales, Charín González, ha señalado que estas tarjetas permitirán a las familias beneficiarias adquirir material escolar y complementarán el trabajo que el Ayuntamiento desarrolla durante todo el año con los hogares más vulnerables del municipio.

Acogida temprana desde el 9 de septiembre

Las medidas de apoyo no se limitarán a los gastos escolares. El Ayuntamiento activará también el servicio de acogida temprana desde el primer día de clase, el próximo 9 de septiembre.

El objetivo es facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, especialmente durante las primeras horas de la jornada escolar. Para garantizar este servicio, el Consistorio destinará 420.000 euros.

La acogida temprana se suma así a las ayudas económicas para las familias en una vuelta al cole marcada por el incremento de los gastos que supone el inicio del curso.

Más de un millón para mejorar los colegios

El Ayuntamiento también ha aprovechado los meses de verano para acometer obras en distintos colegios públicos de Santa Cruz. En lo que va de año, la inversión supera el millón de euros y se ha dirigido a mejorar la seguridad, accesibilidad, funcionalidad y confort de los centros.

Entre las actuaciones realizadas figuran el cambio de ventanas en el CEIP Julián Rojas de Vera y en las aulas de Infantil del CEIP Miguel Pintor, la impermeabilización de la cubierta y renovación de bajantes del CEIP Salamanca, la instalación de una nueva pérgola en el CEIP Ágora y la reforma de los baños de los CEIP Chapatal y Los Verodes.

También se han ejecutado trabajos de pintura, impermeabilización, rehabilitación, mejora de vallados y acondicionamiento de espacios exteriores y zonas comunes en otros centros educativos del municipio.

A estas actuaciones se suman los cerca de cuatro millones de euros que el Ayuntamiento destina cada año al funcionamiento de los colegios públicos, incluyendo servicios como mantenimiento, limpieza, suministro eléctrico, sistemas de alarma y contraincendios y mantenimiento de ascensores.

Con estas medidas, Santa Cruz encara el comienzo del curso con ayudas directas para las familias con menos recursos, un servicio de conciliación desde el primer día de clase y nuevas actuaciones de mejora en los centros educativos.