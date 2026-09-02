Localizado el cadáver de un fallecido en la costa de Tenerife

Recuperado este miércoles el cuerpo sin vida de un hombre de 44 años fallecido en la costa de Tenerife. El incidente se produjo en una zona de rocas, a 09.21 horas, en la playa del Muerto, en el barrio de Añaza, en Santa Cruz de Tenerife.

Según informa el CECOES, tras la alerta por la localización de una persona sin signos aparentes, el Consorcio de Bomberos de Tenerife realizaron las gestiones necesarias para ubicar el incidente y activaron a los recursos oportunos.

Los bomberos accedieron hasta el lugar de difícil acceso y solicitaron la intervención de un recurso aéreo, con la autorización de agentes de la Policía Nacional.

Después de la localización del cuerpo, la dotación del helicóptero del GES recuperó a la víctima y se trasladó hasta el muelle de Añaza.

En la zona del incidente colaboraron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, el Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y agentes de la Policía Nacional y Policía Local, que instruyeron las diligencias correspondientes y colaboraron en el dispositivo de emergencia.