Los 82 senegaleses del cayuco de El Hierro quedan en libertad al fracasar su deportación

Los 82 inmigrantes senegaleses que llegaron en cayuco a El Hierro el pasado mes de junio han quedado en libertad después de que no haya sido posible ejecutar su deportación dentro del plazo máximo de 60 días establecido para su internamiento.

El grupo permanecía desde el 26 de junio en Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) después de que un juez autorizara su ingreso para tratar de hacer efectiva su expulsión a Senegal. Era el primer procedimiento de estas características puesto en marcha en España tras el nuevo marco europeo de migración y asilo.

El plazo ha terminado sin que se haya podido completar la repatriación de los 82 hombres. Una vez agotado el periodo máximo de internamiento, han tenido que ser puestos en libertad.

La medida vuelve a evidenciar las dificultades para ejecutar las órdenes de devolución de los inmigrantes que llegan a Canarias por la vía irregular, especialmente cuando es necesario coordinar las expulsiones con los países de origen.

Un procedimiento que no ha llegado a culminarse

Los inmigrantes llegaron a El Hierro a bordo de un cayuco y recibieron una orden de devolución. Tras las primeras 72 horas, la legislación permite solicitar autorización judicial para su ingreso en un CIE con el objetivo de garantizar que la expulsión pueda llevarse a cabo.

Ese internamiento tiene, sin embargo, un límite máximo de 60 días. Si durante ese periodo no se consigue ejecutar la devolución, el extranjero debe quedar en libertad.

Eso es lo que ha ocurrido en este caso. Los 82 senegaleses han abandonado los centros de internamiento una vez agotado el plazo sin que se haya producido su traslado a Senegal.

A partir de ahora podrán permanecer en España en situación irregular, salvo que su situación administrativa cambie por alguno de los procedimientos previstos legalmente.

Tambén han comenzado a solicitar protección internacional

Parte del grupo ha iniciado además los trámites para solicitar asilo o protección internacional en España. Estas solicitudes abren una nueva vía administrativa y condicionan cualquier intento posterior de expulsión mientras se estudian sus expedientes.

El caso de los 82 senegaleses se convierte así en el primer gran intento de aplicar en España este mecanismo de expulsión colectiva dentro del nuevo escenario europeo. El procedimiento, iniciado en Canarias, termina por ahora con los inmigrantes en libertad y sin que las deportaciones hayan podido ejecutarse.