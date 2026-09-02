Manifestaciones por Ceuta en Canarias. Horas y lugares de las nueve concentraciones de este 2 de septiembre

La incapacidad del PSOE para gestionar el control de las fronteras ha terminado por agotar la paciencia de los ciudadanos. Hoy, 2 de septiembre, el Archipiélago se suma a la convocatoria nacional en defensa de Ceuta, trazando un paralelismo inevitable entre las dos fronteras sur de España. Cuando el Estado falla en su función más básica de garantizar el orden y la seguridad, es la sociedad civil quien asume el coste y exige responsabilidades.

Provincia de Las Palmas de Gran Canaria

En Gran Canaria, el epicentro de la protesta guarda un fuerte componente simbólico. A las 19:00 horas, los ciudadanos se concentrarán en el Muelle de Arguineguín, la zona cero que ya evidenció en el pasado el colapso logístico y el fracaso de la planificación gubernamental en materia migratoria. A esa misma hora, las movilizaciones tomarán la Plaza de Santa Ana en Las Palmas de Gran Canaria y la Plaza de San Juan en Telde. Una hora más tarde, a las 20:00, la protesta se trasladará a la Plaza de La Candelaria en Ingenio.

Provincia de Santa Cruz de Tenerife

La provincia occidental también articula una respuesta firme en la calle. La capital tinerfeña concentra el grueso del malestar con dos convocatorias consecutivas. A las 19:00 horas habrá una concentración frente al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y a las 20:00 horas el punto de encuentro será la Plaza de España, bajo el lema "Por Ceuta y por España". El norte de la isla se sumará desde la Plaza de Europa del Puerto de la Cruz, también a las siete de la tarde.

El malestar por la gestión de los recursos públicos y el abandono institucional trasciende las islas capitalinas. A las 19:00 horas, las protestas llegarán a la isla de La Palma, frente al Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma, y a El Hierro, con una concentración ante el Ayuntamiento de Valverde.

Los ciudadanos canarios conocen de primera mano la factura social y económica de ser un territorio límite expuesto a la improvisación política. Las manifestaciones de esta tarde no son solo una muestra de solidaridad con la ciudad autónoma, sino una enmienda a la totalidad a un modelo de gestión que asfixia a las regiones fronterizas, delegando en los contribuyentes locales el peso de una crisis que el Ejecutivo se resiste a atajar.