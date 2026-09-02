Más de 42.000 escolares participaron durante el curso 2025/2026 en los diferentes programas educativos impulsados por el Grupo Loro Parque, que ha cerrado el año académico reforzando su apuesta por acercar la conservación de la naturaleza a las aulas y a los más jóvenes de Canarias.

El balance refleja un modelo educativo que va más allá de las instalaciones de Loro Parque y Poema del Mar. Las actividades se han desarrollado también en centros escolares, playas y otros espacios, además de contar con recursos digitales para llegar a alumnos de distintos puntos del Archipiélago.

El objetivo es que conceptos como la biodiversidad, la contaminación marina, la protección de los ecosistemas o el bienestar animal no se queden únicamente en los libros, sino que puedan trasladarse a experiencias y actividades prácticas.

La directora de Administración del Grupo Loro Parque, Cybell Kiessling, destaca que la conservación "comienza por la educación" y considera que conseguir que niños y jóvenes conozcan mejor la naturaleza y las amenazas que afronta supone una inversión de futuro.

Casi 20.000 alumnos conocen los cetáceos de Canarias

Uno de los principales programas del curso ha sido la Exposición Itinerante de Cetáceos de la Macaronesia, que recorrió 65 centros escolares y llegó a 19.386 estudiantes.

La iniciativa permite a los alumnos conocer la riqueza de cetáceos que habitan las aguas de Canarias, las amenazas a las que se enfrentan estas especies y la importancia de conservar sus hábitats.

La exposición también salió de las aulas y estuvo presente en eventos como FIMAR y MUECA, ampliando su alcance y acercando la divulgación sobre el medio marino a la sociedad.

Por su parte, 9.411 escolares participaron en 254 visitas educativas a Loro Parque y Poema del Mar, donde pudieron conocer de cerca diferentes especies y ecosistemas y aproximarse a algunos de los principales retos que afronta la conservación de la biodiversidad.

La actividad también se trasladó al entorno. Durante el curso se realizaron 78 acciones complementarias, entre ellas actividades de sensibilización y limpiezas de playas, que contaron con la participación de 5.386 estudiantes.

La educación digital permitió ampliar todavía más el alcance. El equipo educativo organizó 24 videoconferencias para 4.070 escolares de 93 centros, con participación de colegios de toda Canarias y también de Castilla-La Mancha y Aragón.

Más de 3.400 profesores participaron en las jornadas

El papel del profesorado también ha sido uno de los pilares de esta estrategia educativa. Durante el curso se celebraron 82 Jornadas Informativas del Profesorado, en las que participaron 3.409 docentes de 617 centros educativos.

Estos encuentros permiten a los profesores conocer los recursos disponibles y facilitar que contenidos relacionados con la biodiversidad, la sostenibilidad, el bienestar animal y la conservación formen parte de las actividades escolares.

La valoración del profesorado alcanzó un 98% de satisfacción, uno de los datos que el Grupo Loro Parque destaca como respaldo a su propuesta educativa.

Además de los programas dirigidos directamente a los centros, el Grupo participó en siete ferias relacionadas con la sostenibilidad, la ciencia y el clima, así como en diferentes encuentros solidarios y actividades vinculadas con la conservación marina.

Con estos resultados, el Grupo Loro Parque considera consolidada una línea educativa que busca despertar la curiosidad de los más jóvenes y convertir el conocimiento sobre la naturaleza en una herramienta para fomentar su protección.

"Nuestro propósito es seguir poniendo el conocimiento científico al alcance de los más jóvenes y ofrecerles experiencias que despierten su curiosidad, pero, sobre todo, que les hagan comprender que ellos también pueden formar parte activa de la conservación", concluyó Kiessling.