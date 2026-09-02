Multan con más de 8.000 euros a dos conductores de taxis ilegales en Lanzarote

El Cabildo de Lanzarote sanciona a los conductores de dos vehículos de servicios de transporte público de viajeros (taxis) por presuntamente realizar ese servicio sin autorización administrativa.

Los dos conductores se enfrentan a una propuesta de sanción de 4.001 euros, por lo que la cuantía conjunta asciende a 8.002 euros, informan desde la consejería de Transportes y Movilidad

Según informa el Cabildo en un comunicado, esas dos actuaciones se produjeron durante la madrugada del pasado 6 de agosto en las inmediaciones del Centro Comercial La Marina, en Arrecife, coincidiendo con una jornada de especial afluencia de jóvenes a la zona de ocio.

Así, agentes de la Policía Nacional detectaron en ambos casos cómo los vehículos acudían reiteradamente al lugar para recoger pasajeros y posteriormente trasladarlos a diferentes puntos de la capital.

Durante la intervención, los efectivos localizaron además tres teléfonos móviles y un terminal de pago electrónico, comprobando en uno de los dispositivos la existencia de un grupo de mensajería denominado 'Uber'.

El expediente señala que estos elementos se consideran indicios complementarios y que la imputación se fundamenta principalmente en la actuación observada por los agentes y en las manifestaciones de los pasajeros sobre el sistema empleado para solicitar el servicio.

Por ambas actuaciones, el Cabildo ha iniciado los correspondientes procedimientos sancionadores. El consejero de Transportes y Movilidad, Miguel Ángel Jiménez, "cada uno de los expedientes contempla una propuesta de sanción de 4.001 euros, por lo que la cuantía conjunta asciende a 8.002 euros".

"Los hechos, añade, están tipificados como infracción muy grave por la normativa canaria de transportes, al tratarse presuntamente de la realización de transportes públicos careciendo de la concesión, autorización o licencia que resulte preceptiva".

La Institución insular mantiene, en nota de prensa, la vigilancia para combatir estas prácticas y garantizar un servicio regulado y seguro.