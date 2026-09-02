Piden 6 años de cárcel por agredir sexualmente a una mujer cuando entraba en su casa

La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife pide seis años de cárcel para un hombre acusado de agredir sexualmente a una mujer mientras abría la puerta de su domicilio, cuando la abordó atacándola por la espalda.

En el escrito de calificación se detalla que el acusado la empujó al interior de la vivienda, donde le rodeó el cuello con uno de sus brazos y la llevó a la habitación, la tiró a la cama boca abajo y la agredió sexualmente sin que la víctima pudiera oponer ningún tipo de resistencia. Además, se especifica que el acusado le decía, con el propósito de amenazarla: "te voy a matar".

Como consecuencia de la agresión, la mujer sufrió contusiones en la espalda, antebrazo, glúteo izquierdo y piernas y daños en el cuello y laceraciones en los genitales, todo lo cual requirió curación y pérdida de calidad de vida durante 15 días.

Además de la pena de cárcel, una multa de 720 euros por las heridas causadas y una indemnización de 15.000 por daños morales, el Ministerio Público también solicita que, tras salir de prisión, en caso de ser condenado, el procesado permanezca durante siete años en libertad vigilada.

El juicio tendrá lugar la próxima semana en la sede de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.