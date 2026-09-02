Tenerife estalla contra Pedro Sánchez por el abandono de Ceuta

El aire en Santa Cruz de Tenerife pesaba más de lo habitual este dos de septiembre. No era el clima. Era la frustración acumulada de una sociedad que observa, con una mezcla de estupor y rabia, cómo el contrato social más básico se resquebraja en las fronteras del país. Las calles de la capital tinerfeña se convirtieron en el altavoz de un hartazgo que ya no entiende de protocolos institucionales. Los cánticos que rompieron la noche canaria fueron crudos, directos, desprovistos de filtro. Los coros de "Pedro Sánchez dimisión" se entrelazaron con exabruptos mucho más gruesos, como "Pedro Sánchez hijo de puta". Palabras mayores que no surgen del capricho, sino de la desesperación de quien se siente abandonado por aquel ente que, sobre el papel, recauda impuestos para garantizar la seguridad y la ley.

El motivo formal de la concentración era la solidaridad. Un mensaje nítido lanzado a miles de kilómetros: "Ceuta no está sola". Así arrancó la lectura del manifiesto en Santa Cruz de Tenerife, concebido para coincidir con el Día de la Ciudad Autónoma. Pero el trasfondo de esta protesta trasciende la empatía. Es el reconocimiento mutuo de dos territorios periféricos que sufren los efectos directos de la inacción del Gobierno central.

Para entender la magnitud del enfado en Canarias, hay que diseccionar lo que ocurrió al otro lado del Estrecho hace apenas unas semanas. Entre los días 30 y 31 de julio, Ceuta soportó una entrada masiva e irregular de personas. Las imágenes de aquellos días muestran un colapso operativo absoluto. Una situación que puso a prueba la seguridad de la valla fronteriza y llevó hasta el límite la capacidad de respuesta de una ciudad que cuenta con poco más de 84.000 habitantes.

Una ciudad de dimensiones reducidas no dispone del tejido urbano, sanitario ni policial para absorber un impacto demográfico de esa escala en cuestión de horas. La lectura que hace el manifiesto leído en Canarias no deja margen a la ambigüedad buenista. Lo que allí ocurrió no puede despacharse bajo el eufemismo de una simple emergencia migratoria, ni es un problema que deba afrontar en solitario la ciudad de Ceuta. Fue, tal y como llegó a reconocer el propio Gobierno de España en un insólito ejercicio de sinceridad forzada por los hechos, un ataque a la integridad territorial del Estado.

El Estado moderno justifica su existencia y su monopolio de la fuerza (y de la recaudación fiscal) en la provisión de seguridad y certidumbre. Proteger las fronteras, garantizar la seguridad ciudadana y preservar la integridad territorial no son opciones de un programa electoral; son responsabilidades esenciales e indelegables del Gobierno de España. Son obligaciones cristalizadas en la Constitución. Deben ejercerse con determinación, previsión y movilizando todos los medios necesarios para impedir que semejante vulneración de la soberanía vuelva a ocurrir. Por lo tanto, recae sobre el Gobierno la obligación inexcusable de devolver a Ceuta a la normalidad institucional cuanto antes.

El manifiesto de Santa Cruz de Tenerife pone el dedo en la llaga del modelo de gestión actual. No se puede tolerar que una ciudad fronteriza quede expuesta ante una situación de esta magnitud. Es una aberración política y moral trasladar a la ciudadanía, apelando a la siempre socorrida "solidaridad de un pueblo", una responsabilidad que corresponde asumir, en primer y último lugar, a la estructura del Estado. El Ejecutivo central no puede externalizar la defensa de sus fronteras en la caridad de los vecinos o en la saturación de los consistorios locales.

El reflejo canario en la crisis ceutí

Los gritos contra Pedro Sánchez en Canarias no son ecos vacíos. Nacen de la empatía del sufrimiento propio. Canarias, por desgracia, conoce muy bien esta realidad. El archipiélago atlántico lleva años convertido en el embudo sur de Europa, soportando una presión extraordinaria. Los ciudadanos de las Islas asisten atónitos al desfile de pateras y cayucos, comprobando cómo los recursos autonómicos y municipales resultan del todo insuficientes para responder a una situación que excede ampliamente las competencias locales. Todo este fenómeno, de escala internacional, debería ser atendido en origen y destino por el Gobierno de España.

La protesta en Santa Cruz habló desde la legitimidad de la experiencia compartida. Pero lo hizo también desde una profunda convicción política: la solidaridad territorial, por muy loable que sea, no puede ni debe sustituir el ejercicio de las responsabilidades del Gobierno de un país. Cuando el Estado delega su autoridad y su deber de control en la buena voluntad de las comunidades autónomas o en la resignación de los cabildos y ayuntamientos, está firmando su propia capitulación.

La defensa de las fronteras no es un acto de hostilidad, sino la condición previa para la existencia de un Estado de Derecho. El documento leído en Canarias subraya que esta defensa perimetral es plenamente compatible con el respeto a la dignidad humana y con la protección de los derechos humanos. La ley y el orden no son enemigos de la humanidad; son su garantía. España tiene el deber de garantizar una atención adecuada a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, prestando especial atención a los menores de edad. El cuidado y bienestar de estos menores deben quedar siempre por encima de cualquier utilización o mercadeo político. Del mismo modo, de forma simétrica e irrenunciable, el Gobierno de España debe garantizar la seguridad y el bienestar de los propios ciudadanos ceutíes, a menudo olvidados en el debate público.

La externalización del colapso

La crítica más feroz de la jornada tinerfeña se centró en la metodología del desgobierno. La atención a esta crisis debe estar organizada y respaldada con recursos financieros y logísticos por la Administración competente. El modelo actual, basado en el parche continuo, es insostenible. La gestión de las fronteras no puede depender de la improvisación. Tampoco puede descansar sobre los hombros de los vecinos de Ceuta, los trabajadores públicos locales o las entidades civiles que prestan su colaboración. Estas personas y asociaciones no están llamadas a sustituir al Estado.

Cuando un ciudadano paga impuestos, lo hace bajo la premisa de que servicios críticos como el control fronterizo y la seguridad interior estarán garantizados. Si el Estado recauda como un leviatán pero protege como un espantapájaros, el pacto social se quiebra. Esa es la factura política que Moncloa está endosando a canarios y ceutíes.

Nosotros, hoy, venimos a tender una mano, la misma que tantas veces hemos necesitado que nos tendieran. Con estas palabras, Canarias trazó una línea roja. La concentración, promovida por la Federación Española de Municipios y Provincias y secundada por cientos de ayuntamientos en toda España, buscaba manifestar una unidad institucional inquebrantable ante una situación extraordinaria. Al mismo tiempo, operaba como un mensaje directo a la ciudad autónoma y a su gente, rompiendo el aislamiento geográfico y político: No están solos.

El acto no olvidó a quienes sostienen la estructura del Estado cuando los políticos miran hacia otro lado. Junto con el apoyo incondicional al pueblo ceutí, el manifiesto trasladó un agradecimiento expreso y un reconocimiento merecido al Ejército, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y a los servicios de emergencia. También se reconoció la labor de los profesionales sanitarios, de los trabajadores de los servicios públicos y de todas las entidades que operan en Ceuta bajo unas circunstancias especialmente difíciles y precarias. Son ellos los que actúan de cortafuegos ante el caos.

Las exigencias planteadas desde Canarias son claras, propias de un país soberano que se toma en serio a sí mismo. Se reivindica la defensa firme de la integridad territorial del Estado y la protección efectiva y real de todas sus fronteras. Se exige una actuación decidida del Gobierno de España para asegurar que una violación fronteriza de esta índole no se repita jamás. Asimismo, se apunta más arriba, exigiendo la implicación directa de la Unión Europea en la protección de su frontera sur. Europa no puede mirar hacia Bruselas mientras el Atlántico y el Estrecho hierven.

Santa Cruz de Tenerife cerró su alegato recordando su propia identidad. Una ciudad de mar, un puerto de acogida a través de los siglos, pero también un territorio fronterizo. Canarias conoce mejor que nadie el valor de la solidaridad. Pero también ha aprendido, a base de golpes y crisis mal gestionadas, que existen responsabilidades que ninguna ciudad, por mucha vocación de acogida que tenga, puede ni debe asumir en solitario.

Por eso Tenerife salió a la calle. Por eso retumbaron los insultos y las peticiones de dimisión contra el presidente del Gobierno. Porque Ceuta no está sola. Canarias, asfixiada por la misma soga de la inacción estatal, tampoco está dispuesta a soportar en silencio.