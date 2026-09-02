Tenerife impulsa el proyecto 'El Chorrillo Industrial' con 12,6 millones de euros

El desarrollo del Chorrillo Industrial, en Santa Cruz de Tenerife, da un nuevo paso adelante. El Cabildo de Tenerife ha acordado elevar al pleno la aprobación del Proyecto de Interés Insular (PII) que permitirá ordenar este enclave y convertirlo en un nuevo espacio para la actividad industrial y empresarial de la capital.

El proyecto contempla una inversión de 12.643.454,59 euros para las obras de urbanización, con un plazo de ejecución previsto de 26 meses. La actuación busca dotar al sector de los viarios, servicios e infraestructuras necesarios para mejorar su funcionamiento y conectarlo con otros espacios productivos del entorno.

Una nueva ordenación para un enclave estratégico

La directora insular de Planificación Territorial, Isabel de Esteban, ha defendido que la actuación va más allá de urbanizar unas parcelas. El objetivo es realizar una ordenación integral de un espacio considerado estratégico para el desarrollo económico de Santa Cruz, en coordinación con la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento capitalino.

El futuro ámbito industrial quedará conectado con otras zonas de actividad económica de la capital, entre ellas el Parque Científico y Tecnológico de Cuevas Blancas y el polígono de San Isidro. La planificación contempla una nueva red de calles, parcelas industriales y espacios libres para organizar un área que hasta ahora presenta importantes dificultades tanto de acceso como de configuración.

Uno de los principales retos está precisamente en el terreno. La zona presenta desniveles superiores a los 50 metros, por lo que el proyecto plantea un vial principal en forma de rambla. Esta solución permitirá adaptar mejor la urbanización a la orografía y reducir los movimientos de tierra necesarios para desarrollar las futuras parcelas.

Pero el proyecto no se limita a crear suelo para nuevas empresas. El ámbito también está llamado a acoger infraestructuras de servicio público de importancia para el entorno metropolitano, como una Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de carácter comarcal, la ampliación de la planta de transferencia de residuos y el cierre del anillo eléctrico de media tensión en el suroeste de Tenerife.

Protección del patrimonio y del entorno

La tramitación del proyecto ha tenido que afrontar también sus condicionantes ambientales y patrimoniales. El desarrollo ha sido sometido a una doble evaluación de impacto ambiental y ha tenido que adaptar su trazado para preservar la Zona Arqueológica Lomo Gordo I, donde se conservan grabados históricos.

Durante la ejecución de los trabajos está prevista además una supervisión arqueológica permanente para garantizar la protección de este Bien de Interés Cultural.

Con la aprobación definitiva todavía pendiente del pleno insular, El Chorrillo Industrial encara así una nueva fase de un proyecto que pretende poner en uso nuevo suelo productivo en Santa Cruz y reforzar las conexiones entre distintos espacios industriales y empresariales del área metropolitana.