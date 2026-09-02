Tres personas heridas al colisionar dos vehículos en Tenerife

Tres personas resultaron heridas este miércoles en la colisión de dos vehículos en Tenerife. Los hechos tuvieron lugar, concretamente, en la Autopista TF-5, kilómetro 37 con dirección norte, municipio de La Orotava.

Según informa el CECOES, sobre las 07:11 horas, recibieron la alerta por una colisión por alcance de un furgón y un turismo en la vía.

Entre esas personas accidentadas se encontraban un hombre de 63 años, que presentaba una dolencia de pronóstico moderado y fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Hospiten Bellevue. Otro hombre de 59 años con lesiones de carácter leve, trasladado también en ambulancia al mismo hospital.

El tercer herido, un hombre de 62 años, con diversos traumatismos de carácter leve, trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Hospiten Bellevue.

Hasta la zona se enviaron dos ambulancias de soporte vital básico, con la colaboración conjunta de agentes de la Guardia Civil, que regularon el tráfico e instruyeron las diligencias.