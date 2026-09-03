Amplían los horarios a más de 2.000 estudiantes universitarios para aliviar la TF-5

El Cabildo de Tenerife y la Universidad de La Laguna (ULL) han alcanzado un acuerdo para ampliar este curso el sistema de horarios escalonados a la Facultad de Economía, Empresa y Turismo, uno de los centros universitarios con mayor volumen de actividad del Campus Guajara, al contar con más de 2.000 estudiantes.

Una medida anunciada este jueves por la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el rector de la ULL, Francisco García, en una rueda de prensa. Con esa iniciativa, la Facultad se incorpora al escalonamiento iniciado durante el curso 2025-2026 en 13 grados de nueve facultades y escuelas de la ULL.

El principal objetivo es espaciar los horarios para evitar que miles de estudiantes entren en el aula al mismo tiempo. La medida mejora la movilidad universitaria y conlleva retirar una media de 800 vehículos diarios de la TF-5 en los momentos de mayor congestión, contribuyendo a aliviar el tráfico en hora punta.

Cursos en los que se va a implementar

El sistema se implementará este curso en los cuatro grados impartidos en la Facultad de Económicas: Administración y Dirección de Empresas, Contabilidad y Finanzas, Economía y Turismo, con entrada en todos los cursos de los cuatro grados a partir de las 09.00 horas, y, en el caso del Campus Sur (Grado de Turismo), a las 09:30 horas. Con esta ampliación, los horarios escalonados alcanzarán a partir de septiembre a más de 4.700 estudiantes universitarios, 2.000 más que el curso pasado, de un total de 17 grados.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha destacado que "ampliamos una medida fundamental para seguir mejorando la movilidad de Tenerife. La actividad universitaria genera miles de desplazamientos diarios y organizarlos mejor tiene un impacto que beneficia al conjunto de la ciudadanía. Los resultados obtenidos avalan esta medida y nos permiten ahora ampliar su alcance", ha añadido.

Dávila ha agradecido "la sensibilidad y la implicación de la Universidad de La Laguna para dar respuesta a uno de los grandes retos que tenemos como isla". Ha comentado que la "ULL es un aliado fundamental y está demostrando una enorme predisposición para formar parte de las soluciones. Vamos a seguir trabajando juntos para incorporar nuevas facultades y estudiantes a una medida que está funcionando", ha agregado.

Por su parte, el rector de la Universidad, Francisco García, ha señalado que una comunidad que ronda las 24.000 personas ha de contribuir para que su impacto en la movilidad dentro de la isla sea el menor posible. "Además, lo hacemos gratis, porque va en nuestro ADN como universidad pública que somos".

Guaguas lanzadera

Entre las actuaciones impulsadas para mejorar la movilidad universitaria destaca también la puesta en marcha en 2025 de las guaguas lanzadera, que conectan distintos puntos del Norte y del Sur de la isla de forma directa con el Campus Guajara, con la finalidad de complementar los servicios habituales de TITSA.

Reducción de los tiempos de desplazamiento

Los primeros resultados obtenidos tras la puesta en marcha de estas actuaciones reflejan una mejora de los tiempos de circulación en la autopista del norte. La combinación de los horarios escalonados y las guaguas lanzadera ha contribuido a reducir los tiempos de desplazamiento entre Puerto de la Cruz y La Laguna durante las horas de mayor congestión.

En concreto, los datos reflejan una reducción en los tiempos de viaje del 10% a las 8.00 horas y de hasta el 18% a las 9.00 horas, demostrando la importancia de seguir avanzando en el escalonamiento horario y en el refuerzo de las alternativas de transporte disponibles para acceder al entorno universitario.