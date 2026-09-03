Ángel Víctor Torres culpa al PP de su propio caos con la inmigración ilegal

El actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática ha decidido instalarse en una realidad paralela. Ángel Víctor Torres interviene desde el sillón azul del Consejo de Ministros como si liderase la oposición parlamentaria. Su reciente aparición pública, secundada por un mensaje en X, constata la inmovilidad de un Ejecutivo que ha claudicado en su deber básico. Gobernar las fronteras ha desaparecido del manual de funciones de Moncloa. Torres dedica su tiempo a reprochar a Alberto Núñez Feijóo que pida elecciones y le exige que deje trabajar a un gabinete que carece de estrategia. Piden tiempo, pero solo para continuar improvisando.

El exmandatario canario conoce bien el terreno que pisa y las consecuencias de sus omisiones. Durante su etapa al frente del Gobierno de Canarias presenció el desbordamiento paulatino de las infraestructuras insulares. Vio llegar las mafias a las costas del Archipiélago y comprobó la pasividad del Ejecutivo central al que ahora pertenece. En lugar de atajar el problema de raíz, aplica la misma receta del fracaso a escala nacional. Las Islas Canarias soportan una presión insostenible. Los recursos autonómicos están agotados. El Archipiélago ha dejado de ser un motor económico y turístico seguro para convertirse, por inacción estatal, en la sala de espera de una crisis de seguridad sin precedentes.

La renuncia a la soberanía nacional

Un Estado de Derecho se define por su capacidad para mantener la integridad de sus fronteras. No es una cuestión de dureza punitiva, sino una premisa básica de orden y respeto a la ley. El discurso de Torres distorsiona por completo el concepto de soberanía. Exige al Partido Popular un apoyo sin fisuras a la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Esta exigencia no busca proteger el perímetro exterior europeo. Tampoco vertebra una inmigración legal y ordenada que responda a las necesidades reales del tejido productivo español y que fomente la integración.

La propuesta estrella del sanchismo consiste en instaurar un sistema de distribución obligatoria. Quieren vaciar Ceuta y Canarias por decreto, obligando al resto de comunidades a gestionar a los menores no acompañados. Repartir un problema jamás equivale a solucionarlo. Institucionaliza la derrota del Estado y entrega el monopolio del flujo migratorio a las mafias del tráfico de personas.

Cuando el Gobierno fía su política de Estado a la mera logística de reparto interno, el mensaje que cruza el Atlántico y el Estrecho de Gibraltar es nítido. Una vez vulnerada la frontera, la propia administración asume el coste y organiza la distribución territorial. Convertir las regiones españolas en centros de contingencia permanentes genera un incentivo perverso. Se alimenta un modelo de negocio ilícito que juega con el engaño y el riesgo extremo, alentando a miles de personas a lanzarse al mar ante la certeza de que España carece de barreras efectivas.

El escudo del falso humanitarismo

La izquierda acostumbra a parapetarse tras causas morales para ocultar su incompetencia en la gestión pública. Torres apela en su intervención a la urgencia humanitaria. Afirma que sin el reparto de menores, Ceuta soporta 800 personas adicionales y Canarias asume cargas inasumibles. El verdadero humanitarismo no radica en mirar hacia otro lado mientras miles de individuos arriesgan su vida en embarcaciones precarias. Fomentar rutas mortales por pura inacción gubernamental constituye una irresponsabilidad política mayúscula.

El humanitarismo serio, el que respeta la dignidad individual y fortalece el sistema, pasa ineludiblemente por blindar la frontera sur para desincentivar la inmigración clandestina. Pasa por establecer mecanismos ágiles de repatriación y ofrecer vías regulares a quienes deseen sumar esfuerzo y aceptar el marco de convivencia de la sociedad receptora. Canarias sufre de manera directa las consecuencias de esta dejación de funciones. Los ciudadanos asisten al deterioro de los servicios públicos y al aumento de la inseguridad en los barrios que asumen el mayor peso de la acogida. La convivencia se fractura cuando no existe planificación. Exigir fronteras seguras y controladas no es un capricho radical, es exigir el cumplimiento estricto del ordenamiento jurídico.

Un Ejecutivo que añora la bancada de la oposición

La actitud de Torres retrata la parálisis del Gobierno. El ministro responsabiliza a la formación conservadora de que cientos de menores colapsen los servicios de Ceuta. Su razonamiento pervierte la mecánica institucional. Quien dispone de los resortes del poder es el Consejo de Ministros. Quien dirige la política exterior y tiene autoridad sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es el presidente del Gobierno. Culpar a la oposición de los estragos de una crisis fronteriza internacional demuestra una alarmante falta de capacidad resolutiva.

Afirman con tono victimista que no hay magos con chistera. Es una evidencia empírica. No se necesita magia, se necesita firmeza y respeto por el Estado de Derecho. Existen instrumentos diplomáticos de peso para exigir a Marruecos, Mauritania y Senegal un control riguroso de sus costas. Existen partidas presupuestarias para dotar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil de medios materiales adecuados. Existen vías para multiplicar el despliegue de Frontex en aguas canarias. Sin embargo, el Ejecutivo prefiere ignorar estas herramientas. Resulta más cómodo exigir sumisión parlamentaria y repartir cupos autonómicos que asumir el desgaste de defender la soberanía.

El futuro de Canarias y el imperio de la ley

El desarrollo económico del Archipiélago depende de recuperar el orden institucional. Canarias no puede sostener su modelo de crecimiento si la administración central la utiliza como un mero muro de contención fallido. La prosperidad requiere estabilidad jurídica y social. La llegada incesante de menores no acompañados tensa el sistema educativo y sanitario insular, forzando a las administraciones locales a gestionar un escenario ruinoso. El Estado recauda los impuestos, pero deja a las autonomías a la intemperie cuando estalla la crisis fronteriza.

La libertad de movimiento debe operar bajo el imperio de la ley. Sin fronteras aseguradas no hay nación viable y sin nación el Estado de bienestar colapsa. Renunciar a la protección perimetral supone abandonar a los ciudadanos a su suerte, perjudicando gravemente la cohesión de las Islas. Torres debe decidir si ejerce su cargo con la responsabilidad que demanda la cartera ministerial o si opta por seguir comentando la actualidad política desde el atril. La solución a la deriva migratoria pasa por el orden, la ley y la firmeza. Repartir el caos institucional por la geografía nacional jamás será una forma legítima de gobernar.