Antigua estrena Juventigua con actividades semanales para jóvenes de 12 a 30 años

Antigua pondrá en marcha este mes de septiembre el programa Juventigua, una iniciativa dirigida a jóvenes de entre 12 y 30 años que ofrecerá encuentros y actividades semanales hasta diciembre.

Las reuniones se desarrollarán en Antigua y Caleta de Fuste con el objetivo de crear espacios en los que las personas participantes puedan conocer gente, proponer ideas y formar parte de diferentes actividades.

Deporte, cultura e inteligencia artificial

La programación se dividirá en varios bloques temáticos relacionados con el ocio educativo, el deporte y los juegos, la cultura y la identidad majorera.

También habrá propuestas vinculadas a la creatividad y las redes sociales, las herramientas digitales y la inteligencia artificial, además de actividades sobre convivencia intercultural y acciones comunitarias.

Juventigua se desarrolla en colaboración con la Asociación Amanay y se mantendrá activo hasta diciembre bajo el lema Conecta, participa, transforma.

Inscripción mediante código QR

Las personas interesadas podrán inscribirse utilizando el código QR habilitado para el programa.

Para solicitar más información también está disponible el correo electrónico juventud@ayto-antigua.es.

La programación mantendrá encuentros semanales hasta diciembre en Antigua y Caleta de Fuste, con actividades que combinarán deporte, cultura majorera, tecnología y participación comunitaria.