El presidente del Gobierno de Canarias ha vuelto a marcar el pulso institucional al presentar la programación oficial diseñada para conmemorar los 300 años de la aportación canaria a la fundación de Montevideo. Acompañado por el embajador de Uruguay en España, Bernardo Greiver, y el director general de Cultura y Patrimonio Cultural, Miguel Ángel Clavijo, el titular del Ejecutivo autonómico ha situado las relaciones exteriores del Archipiélago en un nivel de alta diplomacia. La iniciativa rinde homenaje a las 20 familias isleñas que pusieron la primera piedra del país sudamericano, entre cuyas figuras destaca la lagunera María Rodríguez Camejo, abuela del prócer José Gervasio Artigas, proyectando una imagen de solvencia y peso internacional que contrasta con la estridencia partidista de la oposición.

Un acuerdo amplio con respaldo parlamentario en América Latina

Esta conmemoración da continuidad al memorándum de entendimiento firmado por el titular del Ejecutivo en Montevideo, un marco de colaboración centrado en la sostenibilidad, la innovación, la cogobernanza, el patrimonio y la atracción de talento a ambos lados del Atlántico. La relevancia de esta agenda institucional ha sido ratificada por el propio Parlamento de Uruguay, que ha declarado la efeméride de interés nacional para impulsar un hermanamiento legislativo e institucional. Durante el acto, el embajador Greiver subrayó la impronta que Canarias dejó en la identidad uruguaya, avalando el liderazgo del Gobierno autonómico en la reactivación de estos vínculos históricos con proyección de futuro.

Despliegue cultural, educativo y mediático

El programa impulsado por la Consejería de Educación, la Fundación CICOP presidida por Francisco Aznar y el cuerpo consular uruguayo contempla un ambicioso despliegue que arrancará el 13 de noviembre en Tenerife y se trasladará del 16 al 20 de noviembre a tierras uruguayas. Las acciones incluyen simposios en la Universidad de la República, jornadas de la canariedad en Sauce, talleres en escuelas, la publicación de libros y conciertos con figuras destacadas del folclore isleño y la Orquesta Juvenil del SODRE en el Teatro Politeama de Canelones y el Auditorio Nelly Goitino. La agenda se extenderá a Madrid a través de la Casa de América y contará con un cuaderno pedagógico para las aulas y la emisión de un documental especializado en Televisión Canaria.