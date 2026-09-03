Canarias cree que el paro continuará bajando si se sigue invirtiendo en formación y cualificación

El Gobierno de Canarias exprime la comparativa interanual para rentabilizar políticamente los datos de afiliación. La viceconsejera de Empleo, Isabel León, se aferra a la caída de 4.899 parados respecto al mes de agosto del año pasado para validar la gestión del Ejecutivo. Las oficinas públicas mantienen en sus registros a 144.459 desempleados. Aunque supone el volumen más bajo desde 2009, la Administración lee el dato ignorando el empuje inercial del mercado en la temporada de verano.

Lejos de plantear reformas que reduzcan las trabas burocráticas o los costes de contratación para las empresas, la receta del Ejecutivo pasa por aumentar la factura del contribuyente. León fía el mantenimiento de la tendencia a seguir inyectando recursos públicos en planes de formación y cualificación.

Doce mil euros por desempleado

La confirmación de este modelo llega a través del Servicio Canario de Empleo. Este mismo miércoles se activa la convocatoria de los llamados Proyectos de Itinerarios Integrados de Inserción Laboral. El plan gubernamental moviliza una dotación de 8,5 millones de euros con el objetivo declarado de atender a 700 participantes.

El desglose de las cifras oficiales revela un gasto público superior a los 12.100 euros por cada persona adscrita a este programa. Un volumen de recursos que consolida la estructura de la subvención y los cursos de orientación por encima de la creación de puestos de trabajo reales y productivos.

La empresa privada asume el riesgo

Mientras la Administración diseña programas millonarios, son las empresas quienes asumen la carga real del mercado laboral. Los datos aportados por el director general de Trabajo, José Ramón Rodríguez, revelan que en agosto se firmaron 59.880 nuevos contratos, lo que supone un crecimiento del 4,06% respecto al mismo mes del año anterior.

Este volumen refleja la resiliencia del tejido productivo canario. El empuje de las empresas eleva las contrataciones en ambos sexos, logrando incorporar a 29.061 mujeres y 30.819 hombres al mercado formal. Es el capital privado, asumiendo riesgos, salarios y cotizaciones, el que genera los contratos que hoy celebran los despachos autonómicos.