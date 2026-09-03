Clavijo reclama que Europa "asuma responsabilidades" y dejar de "normalizar" las muertes en el Atlántico

Tras la reciente tragedia en la Ruta Migratoria, en la que este jueves se daba a conocer la muerte de más de 80 personas, entre ellas una bebé, que se encontraban en una patera rumbo a Canarias, en una embarcación que había salido hace 27 días desde Gambia.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha reclamado este jueves, mediante una publicación en la plataforma X que Europa debe "asumir responsabilidades", junto con la necesidad de España de tener una "política migratoria de Estado". Unas palabras en las que ha dejado claro que no es una situación que se deba normalizar. El archipiélago "no puede acostumbrarse ni normalizar que el Atlántico siga siendo una ruta de muerte".

"Hablamos de vidas y de dignidad", recuerda el presidente

El actual presidente de Canarias, Clavijo, ha resaltado la gran tristeza y preocupación derivada de la devastadora noticia. "Es insoportable que sigan perdiéndose vidas". Mientras ha añadido que la situación es de máxima gravedad y requiere soluciones inmediatas. "No podemos seguir gestionando la migración crisis a crisis. Hablamos de vidas y de dignidad".

Lo que estamos viviendo en Canarias y estos días también en Ceuta vuelve a evidenciar una realidad", ha destacado sobre la crisis migratoria, concretamente, la que también vive Ceuta con la entrada masiva de 50.000 personas a la ciudad autónoma el pasado 30 y 31 de julio.

Ángel Víctor Torres pide "empatía" con los fallecidos

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, también ha querido dedicar unas palabras a la toda la sociedad. "Este drama humano nos interpela a todos y a todas. A España. A Europa. Al mundo".

Unas declaraciones que acompañan a las de Clavijo, con esa "desgarradora noticia" para Torres, que llega a la siguiente conclusión para reflexionar. "Si no entendemos el mundo en que vivimos y ponemos rostro a quienes sufren y huyen del hambre, las guerras y la persecución, jamás podremos afrontar como sociedad los desafíos que están por venir", ha concluido en redes sociales este jueves.