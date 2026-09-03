Domínguez, sobre la muerte de más de 80 migrantes: "Las vidas se salvan cerrando la frontera"

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, del Partido Popular, ha hablado este jueves sobre la reciente tragedia migratoria, en la que han muerto más de 80 personas en un cayuco rumbo a la Canarias.

Domínguez ha asegurado que la manera más efectiva de evitar ese tipo de tragedias es "impidiendo" la llegada de esas personas. "Como se salvan vidas es cerrando la frontera".

El político del PP ha destacado que era indispensable que las fronteras estuvieran "protegidas y cerradas" para que estos sucesos no ocurrieran. "No hubiese fallecido nadie y hoy no hubiese llegado un cayuco a nuestras costas con más de 80 fallecidos", ha añadido Manuel Domínguez.

Responsabiliza al Gobierno de España y a Pedro Sánchez

El también líder del Partido Popular en el archipiélago, en respuesta a periodistas en un acto de entrega de perros de asistencia a personas con discapacidades, ha lamentado la "mala fortuna" de los viajeros del cayuco, pero ha insistido en "responsabilizar al Gobierno de España" presidido por el socialista Pedro Sánchez del desenlace de la expedición.

El vicepresidente canario se ha referido a afirmaciones que ha atribuido a Pedro Sánchez demostrando sus acusaciones hacia el Ejecutivo encabezado por el socialista. "Yo he escuchado esta mañana al presidente del Gobierno de España decir que la Policía dejó pasar a los inmigrantes (en el espigón de Ceuta) para que no muriesen en el mar", ha señalado.

Unas declaraciones frente a las que ha comentado: "Ya está bien de tomaduras de pelo".