El falso trabajo técnico de Drago Canarias para justificar la expropiación del mercado

La formación Drago Canarias ha lanzado una campaña donde asimila el mercado inmobiliario a la fauna carroñera. Utilizando la imagen del guirre, el buitre endémico del archipiélago, pretenden caricaturizar a todo aquel que decide arriesgar su patrimonio en las Islas. El discurso es previsible. Se busca un enemigo externo, un chivo expiatorio que cargue con las culpas de décadas de negligencia administrativa y parálisis legislativa.

El mensaje central de la formación se apoya en un dato extraído del Consejo General del Notariado: entre 2007 y 2025, el 16 % de las viviendas vendidas en Canarias fueron adquiridas por personas jurídicas. Unas 67.000 propiedades. A partir de esta cifra, construyen un relato de invasión corporativa, asumiendo sin prueba alguna que toda sociedad mercantil es, por definición, un ente especulativo cuyo único fin es la asfixia del ciudadano.

El espejismo del 'trabajo técnico'

La arrogancia alcanza su punto álgido en las redes sociales de la organización. En una reciente publicación, presumen de aportar "trabajo técnico real, sin cobrar por ello", reprochando al Gobierno autonómico su inacción. Creen que descargar un informe estadístico, sumar porcentajes y publicarlos en internet equivale a realizar un estudio económico.

Extraer datos no es analizar la realidad. Confundir una hoja de cálculo con el análisis vivo de la economía demuestra una carencia intelectual severa. El rigor técnico exige comprender la dinámica de la oferta y la demanda, los ciclos del crédito, el impacto de los tipos de interés y la carga fiscal sobre la promoción de obra nueva. Al obviar todo esto, el diagnóstico nace muerto. Leer una cifra aislada y concluir que el mercado está roto es tan absurdo como mirar un termómetro y culpar al cristal de la fiebre del paciente.

La verdadera naturaleza de la inversión

El ataque a los mal llamados "fondos buitre" revela un profundo desconocimiento sobre cómo funciona el tejido financiero moderno. Estas personas jurídicas que tanto alarman a Drago Canarias no son entes abstractos ni villanos de película. Son, en su inmensa mayoría, fondos de pensiones, mutualidades, aseguradoras y vehículos de ahorro. Representan el patrimonio de millones de ciudadanos europeos que buscan proteger su poder adquisitivo a lo largo del tiempo.

Frente a la narrativa de la especulación a corto plazo, la realidad es diametralmente opuesta. El capital institucional opera con un horizonte de décadas. Busca rentabilidades sostenidas y estables. Esta visión a largo plazo les otorga una ventaja operativa innegable sobre los poderes públicos. Mientras un Gobierno autonómico o municipal diseña sus planes de vivienda pensando en el ciclo electoral de cuatro años, paralizando proyectos al mínimo cambio de color político, el capital privado traza planes a veinte o treinta años vista.

Esta estabilidad permite a los fondos inyectar liquidez donde los bancos tradicionales ya no llegan. Son estas entidades las que asumen el riesgo de comprar promociones inacabadas que quedaron abandonadas tras la crisis financiera, finalizándolas y sacándolas al mercado. Son quienes disponen del músculo financiero para rehabilitar bloques enteros de viviendas obsoletas en los cascos urbanos de Canarias, adaptándolas a las nuevas exigencias de eficiencia energética. Sin esta inyección de capital, miles de inmuebles seguirían siendo esqueletos de hormigón pudriéndose bajo el sol isleño. Lejos de ser el problema, son el motor indispensable para generar la oferta que la población demanda.

La coartada para tapar el fracaso político

Drago Canarias señala con acierto una cifra dramática: hay más de 35.000 personas demandantes de vivienda pública en el archipiélago, y las entregas recientes son, en sus propias palabras, un "pisco". Sin embargo, eluden la pregunta fundamental. ¿Por qué no se construye?

La culpa no la tiene el ciudadano alemán que compra un apartamento en el sur de Tenerife, ni la sociedad mercantil que adquiere un edificio en Las Palmas de Gran Canaria. El colapso de la vivienda es una anomalía creada en los despachos institucionales. La maquinaria burocrática canaria es una trituradora de proyectos. Aprobar un Plan General de Ordenación Urbana puede demorarse más de una década. Las licencias de obra se atascan durante años en los Ayuntamientos. La inseguridad jurídica espanta a los promotores locales, que prefieren llevarse su dinero a territorios donde la ley sea predecible.

Cuando el suelo se convierte en un bien escaso y artificialmente protegido por la Administración, su precio se dispara. El coste de la construcción, sumado a los asfixiantes impuestos vinculados a la compraventa y al desarrollo urbanístico, hace que construir vivienda asequible sea matemáticamente inviable sin liberar la regulación. Culpar al mercado de un problema diseñado por el Estado es un ejercicio de cinismo político.

La receta hacia el abismo

Las soluciones que plantea Drago Canarias son un compendio de los peores errores cometidos en materia económica. Reclaman "limitar la vivienda como un bien de mercado" e instaurar una "ley de residencia".

Limitar el mercado significa, en la práctica, intervenir los precios y confiscar el derecho de propiedad. Allí donde se han aplicado estas medidas, el resultado ha sido uniforme: retirada masiva de inmuebles, caída en picado de la construcción de nueva planta y deterioro del parque de viviendas existente. Si el inversor percibe que su patrimonio está sujeto al capricho del político de turno, huirá. Y con él, desaparecerá cualquier posibilidad de aumentar la oferta habitacional.

Por otro lado, la exigencia de una ley de residencia esconde una pulsión xenófoba disfrazada de proteccionismo territorial. Canarias, con un crecimiento demográfico de 20.000 personas al año, necesita infraestructuras y dinamismo, no cerrar fronteras al capital y al talento. Prohibir la compra a extranjeros choca frontalmente con los tratados de la Unión Europea y dinamitaría el modelo económico de las islas, basado en la apertura y el libre flujo de personas y servicios.

La prosperidad no se legisla prohibiendo, sino fomentando la creación de riqueza. Ese "cambio de rumbo político valiente y soberanista" que exige Drago Canarias no es más que un viaje al pasado, hacia recetas que solo garantizan el empobrecimiento generalizado. Para que los canarios puedan vivir y prosperar en su tierra, la solución no pasa por espantar al guirre, sino por desatar las manos del sector privado para que vuelva a construir.