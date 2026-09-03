El Gobierno canario acelera la respuesta a la emergencia habitacional con 7,1 millones en Jinámar

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), ha dado el visto bueno técnico a la actualización del proyecto de ejecución para construir 36 viviendas protegidas y sus correspondientes garajes en Telde. La actuación se desarrollará en la parcela 641 de la calle Manuel Alemán Álamo, en el barrio de Jinámar. Con el fin de adaptar los costes a las condiciones reales del mercado actual y asegurar la viabilidad de la licitación, el presupuesto base se ha fijado en 7.103.452,50 euros. La iniciativa cuenta con financiación europea procedente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Mecanismo MRR - Next Generation).

Integración en el plan autonómico de 437 viviendas

Esta promoción de Jinámar forma parte de un expediente global de contratación más amplio impulsado por el Ejecutivo autonómico para la construcción de 437 viviendas protegidas en diferentes puntos del Archipiélago. La aprobación del proyecto abarca tanto la infraestructura principal como los subproyectos técnicos de instalaciones eléctricas de baja tensión, sistemas térmicos, fontanería, estudios de seguridad y salud, así como la dirección facultativa y coordinación de obra.

Respuestas concretas ante la emergencia habitacional

Con esta tramitación, el departamento dirigido por Pablo Rodríguez y la dirección del ICAVI a cargo de Pino de León aceleran los procesos administrativos necesarios para poner suelo y promociones públicas en marcha. La actualización de precios y proyectos responde al compromiso de incrementar la oferta de vivienda protegida en Gran Canaria para atender a la demanda social de acceso al hogar y paliar la situación de emergencia habitacional en las islas.