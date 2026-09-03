El PSOE canario usa el Senado para presionar con el transporte sanitario

El Grupo Territorial Socialista de Canarias en la Cámara Alta ha puesto en marcha una maniobra parlamentaria para trasladar la disputa laboral del transporte sanitario directamente a Madrid. Encabezados por el senador por La Palma y portavoz de Sanidad, Kilian Sánchez, los ocho parlamentarios del PSOE, entre los que figuran Pedro Martín, Marta Arocha, Manuel Fajardo, Ramón Morales, Marta Saavedra y José Antonio Valbuena registraron el pasado 25 de agosto una solicitud de comparecencia ante la Comisión Mixta sobre Insularidad. La petición exige citar a dos representantes sindicales, entre ellos al responsable provincial de USO Canarias, Jonathan González Rodríguez. La iniciativa busca convertir un conflicto laboral autonómico sobre condiciones de empleo en un escaparate mediático en el Senado contra el Gobierno insular.

El pretexto de la insularidad como arma partidista

Para justificar la intervención del Senado sobre un servicio de competencia autonómica, la bancada socialista ha recurrido al comodín de la fragmentación territorial y la doble insularidad. Aunque el PSOE argumenta la necesidad de evaluar el impacto de la dispersión poblacional en el servicio para "garantizar la igualdad", forzar la comparecencia de centrales sindicales ante una comisión nacional busca desviar la atención de los cauces normativos de negociación en el Archipiélago. La maniobra evidencia la intención de instrumentalizar la singularidad insular como coartada para fiscalizar desde Madrid la acción de la Consejería de Sanidad.

Titulares políticos frente al rigor de la gestión

Al desplazar las reivindicaciones laborales de los profesionales del transporte sanitario a las comisiones parlamentarias de la capital, la delegación socialista antepone la rentabilidad electoral a la resolución técnica del conflicto. Esta estrategia de presión parlamentaria intenta responsabilizar al Ejecutivo regional de las tensiones en el sector, eludiendo que los condicionantes del servicio y las licitaciones vigentes arrastran complejidades estructurales. Con este movimiento, el PSOE insular confirma su apuesta por la sobreexposición mediática en las Cortes Generales para generar desgaste político a costa de un servicio público sensible para la ciudadanía.