El Rallye Orvecame Isla Tenerife pone a prueba a 87 equipos con nueve tramos por delante

El motor vuelve a tomar las carreteras de Tenerife. El 52º Rallye Orvecame Isla Tenerife afronta este viernes y sábado una nueva edición con 87 equipos inscritos, nueve tramos cronometrados y más de 100 kilómetros contra el reloj. La prueba, una de las citas más esperadas del calendario automovilístico de las islas, reunirá durante el fin de semana a pilotos y copilotos en distintos puntos de la Isla.

El rallye fue presentado este miércoles en el Salón Noble del Cabildo de Tenerife, donde se dieron a conocer los detalles de una edición que contará con 358,70 kilómetros de recorrido total, repartidos en dos etapas, cinco secciones y nueve tramos.

La competición, organizada por Rallyten Sport, será puntuable para el Campeonato AON de Rallyes de Tenerife, el Campeonato Provincial de Rallyes de Santa Cruz de Tenerife y el Campeonato de Tenerife de Rallyes Históricos de Regularidad, además de los distintos trofeos y copas de la Fiasct.

La carrera comienza el viernes y se decide el sábado

La actividad arrancará el viernes 4 de septiembre con el shakedown Cuesta Las Tablas, un tramo de 2,14 kilómetros situado en la TF-28, entre Las Caletillas y Barranco Hondo. Las pruebas se desarrollarán entre las 11:30 y las 13:00 horas.

Por la tarde llegarán las verificaciones técnicas, que tendrán lugar en la explanada portuaria de la Avenida Marítima de Santa Cruz de Tenerife. La Plaza de España será después el punto de partida oficial, con la ceremonia de salida prevista para las 18:45 horas.

La competición propiamente dicha comenzará a las 20:00 horas con el primer tramo, Tabaiba-Igueste de Candelaria, que abrirá una jornada decisiva para los participantes.

El sábado será el día grande del rallye. La segunda etapa arrancará a las 7:30 horas desde el parque cerrado de La Gallega y llevará a los equipos por los tramos de Porís-Arico Viejo, Icor-Fasnia, Arafo-Los Loros y La Esperanza-Casas Altas, con diferentes pasadas y reagrupamientos durante la jornada.

El primer participante tiene prevista su llegada a la Plaza de España a las 19:45 horas, donde se celebrará el final de la prueba.

El parque de asistencias estará situado en la Avenida El Bicácaro de La Gallega, mientras que las verificaciones administrativas se realizarán en las instalaciones de RACE-RACT, en Santa Cruz de Tenerife.

La organización y las administraciones han preparado un amplio dispositivo de seguridad para el desarrollo de la carrera. La coordinación entre los equipos del rallye, policías locales, Protección Civil, Guardia Civil y los servicios del Cabildo será especialmente importante durante los cortes de carretera.

El consejero insular de Carreteras, Dámaso Arteaga, señaló durante la presentación que los cortes estarán previstos durante "el mínimo tiempo posible y necesario" para permitir el desarrollo de la competición con garantías.

Desde la organización se ha insistido también en la importancia de que los aficionados respeten las zonas habilitadas y las indicaciones de los comisarios y de las fuerzas de seguridad.

Enrique Cruz recibe el 'Cañón Tigre'

La presentación tuvo además un momento especialmente significativo para el automovilismo tinerfeño. El piloto Enrique Cruz recibió la insignia Cañón Tigre como reconocimiento a su trayectoria y a su vinculación con el Rallye Orvecame Isla Tenerife.

Cruz suma cinco victorias en la prueba, un registro que le sitúa entre los pilotos más destacados de la historia reciente del rallye. El reconocimiento se produjo en presencia de otros dos nombres históricos de la competición, José Mari Ponce y Ricardo Avero.

Con 87 equipos en la salida y un recorrido que supera los 100 kilómetros cronometrados, el Rallye Orvecame Isla Tenerife se prepara para convertir las carreteras de la Isla en el escenario de uno de los grandes fines de semana del motor en Canarias.