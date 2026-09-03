En estado crítico una mujer de 68 años rescatada del mar en Las Palmas

Un grave incidente ha tenido lugar este mediodía en la costa grancanaria. Una bañista se encuentra ingresada en estado crítico tras haber sido sacada del agua con evidentes signos de ahogamiento y en parada cardiorrespiratoria. El suceso se ha producido en la conocida playa de Las Alcaravaneras, situada en la capital de la isla, un entorno habitualmente concurrido por residentes y visitantes.

Los hechos se han desencadenado poco antes de las 12:00 horas. En ese momento, la sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, dependiente del Gobierno de Canarias, recibió una llamada de alerta. El aviso informaba de la urgencia médica de una persona que acababa de ser extraída del mar y requería asistencia inmediata.

De forma rápida, se activó el protocolo de emergencias. La víctima fue atendida en una primera instancia por los efectivos de salvamento de Cruz Roja, que se encontraban desplegados en la zona y comenzaron las primeras maniobras básicas para intentar salvarle la vida. Minutos más tarde, se personó en el lugar de los hechos el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Los profesionales del SUC tomaron el relevo y continuaron con las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada. Gracias a la rápida actuación y a la coordinación de los equipos de auxilio, los sanitarios lograron revertir la parada cardiorrespiratoria en la misma arena de la playa.

Una vez conseguida su estabilización, la paciente fue acomodada en una ambulancia medicalizada y evacuada de urgencia. Su destino fue el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, donde ingresó directamente en la unidad correspondiente para recibir cuidados intensivos, manteniéndose su pronóstico como crítico.

En este operativo de salvamento también resultó fundamental la participación de los agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria. Ambas fuerzas de seguridad se desplazaron al lugar del suceso para asegurar el perímetro, facilitar el trabajo de los médicos y colaborar en todas las tareas que requería el dispositivo de emergencia.

La actuación conjunta de los distintos servicios públicos y organizaciones subraya la importancia de contar con un sistema de emergencias eficaz para dar respuesta a este tipo de accidentes en el litoral. Las autoridades reiteran habitualmente la recomendación de extremar las precauciones durante el baño y seguir siempre las indicaciones de los socorristas para evitar situaciones que puedan poner en riesgo la integridad física.