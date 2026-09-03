Gáldar celebra este lunes una jornada de talleres para cuidar el litoral de Sardina

Los alrededores de la Playa de Sardina, en Gáldar, acogerán el próximo lunes, 7 de septiembre, una jornada de sensibilización ambiental centrada en el respeto y la conservación del entorno costero.

La actividad se desarrollará entre las 17:00 y las 20:00 horas y contará con diferentes talleres relacionados con el cuidado del litoral, dirigidos a todas las personas interesadas en conocer la importancia de proteger el medio ambiente y la costa.

Talleres para proteger el entorno

La iniciativa cuenta con la colaboración de la Fundación para el Desarrollo Sostenible Canarias Recicla y forma parte de la programación ambiental desarrollada este verano en Gáldar.

Las personas interesadas pueden obtener más información a través del correo proyectos@fundacioncanariasrecicla.org o en el teléfono 663 27 13 47.

Más actividades durante septiembre

La programación continuará a lo largo de septiembre con nuevas propuestas de educación y sensibilización ambiental en diferentes puntos del litoral del municipio.

La jornada de Sardina será así una de las actividades con las que Gáldar prolongará durante septiembre su programación destinada a acercar el cuidado de la costa a la ciudadanía.