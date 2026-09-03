La falsa solidaridad empuja a la muerte a 80 personas en las Islas Canarias

La tragedia vuelve a golpear las costas de Canarias. No estamos ante un inevitable accidente meteorológico, sino ante la consecuencia directa de unas políticas que confunden la caridad con la irresponsabilidad de Estado. Más de 80 personas, incluyendo una bebé, han perdido la vida en un cayuco que partió hace 26 días desde Gambia. El océano se ha convertido en una fosa común porque el efecto llamada sigue operando a pleno rendimiento, garantizando a las mafias una demanda inagotable de seres humanos dispuestos a jugarse la existencia.

26 días de agonía

La embarcación zarpó con 128 ocupantes a bordo. Este jueves de madrugada, cuando la Guardamar Urania logró interceptarlos a 120 kilómetros al sur de Gran Canaria tras el aviso de un avión, la realidad era desoladora. A bordo solo quedaban 45 supervivientes y cinco cadáveres. El mar, embravecido, obligó a los equipos de Salvamento Marítimo a tomar la dura decisión de dejar los cuerpos sin vida en el casco. La Guardia Civil ha confirmado, gracias a las inscripciones de la embarcación, que se trata del mismo cayuco que partió el 7 de septiembre.

En el muelle de Arguineguín, la estampa humanizaba la frialdad de las cifras. Rostros deshidratados, miradas vacías y cuerpos exhaustos. Los rescatados relataron a Cruz Roja el horror de la travesía. Salieron de su país "con más de cien personas". El resto fue engullido por el mar. Murieron de sed, de hambre y de pura desesperación, hacinados en un trozo de madera en mitad de la nada.

El negocio de la muerte

Cada vida perdida es el peaje que cobran las redes de tráfico humano. Estas organizaciones criminales basan su modelo de negocio en la promesa europea de la regularización y la acogida garantizada. Al sostener este sistema, que asume la inmigración ilegal como un flujo que simplemente hay que gestionar en destino, se financia de forma indirecta a los negreros del siglo XXI. Acoger indiscriminadamente no debilita a las mafias; les asegura la próxima remesa de clientes.

Las redes no descansan, simplemente recalculan sus itinerarios cuando encuentran obstáculos. Visto que desde Mauritania y Senegal se han reducido las salidas hacia Canarias gracias a la vigilancia, quizá ya es hora de hablar con Cabo Verde para que controle su línea marítima y así poder evitar estas muertes innecesarias. La desesperación es tan grande que les lleva a jugársela desde latitudes cada vez más al sur.

La falsa solidaridad

El enfoque actual es un fracaso con un coste humano inasumible para Canarias y letal para quienes se echan al mar. La verdadera humanidad no reside en desplegar campamentos de emergencia en Arguineguín, sino en desmantelar las mafias y asegurar las fronteras en origen. Mientras Europa siga emitiendo el mensaje de que alcanzar la costa canaria es sinónimo de permanencia, los cayucos seguirán zarpando abarrotados. Cortar de raíz este tránsito es la única política verdaderamente solidaria; lo demás es pura cosmética a costa de vidas humanas.