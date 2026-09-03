La reforma de 235 millones del Estadio de Gran Canaria abre un frente con 32 organizaciones

La reforma y ampliación del Estadio de Gran Canaria afronta un frente de oposición después de que 32 organizaciones sociales, sindicales, vecinales y políticas hayan solicitado formalmente al Cabildo la retirada de una licitación que alcanza los 234,8 millones de euros.

Los colectivos registraron su petición el pasado 13 de agosto, pocos días después de que el Instituto Insular de Deportes sacara por segunda vez a concurso las obras destinadas a transformar el recinto de cara al Mundial de Fútbol de 2030.

De 174,7 a casi 235 millones

La primera licitación quedó desierta el 7 de julio después de que ninguna constructora presentara una oferta para ejecutar el proyecto por 174,7 millones de euros. Un mes después, el Cabildo abrió un segundo procedimiento con un presupuesto de 234.801.620 euros, alrededor de 60 millones más y un incremento del 34,5%.

La institución insular atribuye el aumento a la evolución de los costes de la construcción, especialmente el encarecimiento del acero, el transporte y la mano de obra especializada. El proyecto mantiene un plazo previsto de 36 meses y las empresas pueden presentar sus ofertas hasta el 11 de septiembre.

En el esquema de financiación anunciado por el Cabildo figuran 134 millones de la institución insular, 25 millones del Gobierno de Canarias, 15 del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y 60 millones de la UD Las Palmas, mientras se ha planteado también buscar participación económica del Estado.

La vivienda entra en el debate

Las organizaciones contrarias al proyecto consideran que una inversión de esta magnitud debe someterse a un debate más amplio sobre las prioridades de Gran Canaria.

Su principal argumento es la situación de la vivienda. En el escrito registrado ante el Cabildo reclaman que una mayor parte de los recursos públicos se destine a vivienda pública, servicios sociales, sanidad y educación, y cuestionan que la celebración del Mundial de 2030 justifique colocar la reforma del estadio por delante de esas necesidades.

Los firmantes no rechazan la inversión pública en deporte, pero sostienen que el coste del proyecto resulta difícil de justificar en el contexto social actual de la isla. Entre ellos figuran organizaciones sindicales, colectivos vecinales, asociaciones sociales y diferentes formaciones políticas.

También cuestionan el futuro modelo de gestión

Otro de los puntos de conflicto es el papel que tendrá la UD Las Palmas una vez finalizada la remodelación.

Los colectivos reclaman que el estadio mantenga una vocación pública y que cualquier fórmula de gestión garantice transparencia y control de la administración, sin privilegios para intereses particulares.

El Cabildo, por su parte, sostiene que el recinto conservará el 100% de la titularidad pública. El acuerdo alcanzado con la UD Las Palmas contempla una aportación del club de 60 millones de euros y abre una negociación para establecer un modelo de cogestión público-privada de las instalaciones.

Las organizaciones incorporan además al rechazo su posición crítica ante el Mundial de 2030 y la participación de Marruecos, por la situación del Sáhara Occidental. Se trata de otro de los argumentos incluidos en el escrito presentado ante la institución insular.

Un estadio para más de 44.000 espectadores

El proyecto que mantiene el Cabildo prevé ampliar el aforo desde los actuales 32.418 espectadores hasta 44.020, construir una nueva cubierta y renovar completamente las instalaciones.

También contempla mejoras estructurales, actuaciones de accesibilidad y seguridad y la adaptación del recinto a los estándares exigidos por el fútbol profesional y por la celebración del Mundial.

La Corporación insular defiende que la transformación va más allá de 2030 y que permitirá modernizar una infraestructura que considera estratégica para la actividad deportiva y económica de Gran Canaria.

La segunda licitación continúa entretanto abierta hasta el 11 de septiembre. El Cabildo mantiene su intención de ejecutar la reforma mientras las 32 organizaciones que han registrado su rechazo reclaman que el procedimiento sea retirado antes de su adjudicación.