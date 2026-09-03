Las Palmas destina 254.000 euros a mantener los equipos de protección y rescate de los bomberos

Las Palmas de Gran Canaria ha sacado a licitación por 254.471,40 euros el mantenimiento de los equipos de protección respiratoria, detección portátil y trajes químicos especiales utilizados por el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS).

El contrato tendrá una duración de dos años y cubrirá los medios utilizados por los bomberos municipales durante intervenciones de extinción de incendios, rescates y atención de emergencias.

Equipos de respiración, detectores y trajes NRBQ

El servicio abarcará el mantenimiento preventivo, correctivo, integral y reglamentario de los equipos de respiración autónoma, entre ellos espalderas, máscaras de presión positiva, pulmoautomáticos y sistemas semiautónomos y de circuito cerrado.

También incluye las botellas de aire de composite, acero y circuito cerrado, los detectores portátiles de gases y dos bombas de aspiración manual.

A estos medios se suman los trajes NRBQ destinados a proteger a los efectivos frente a riesgos químicos, radiológicos y bacteriológicos.

Las tareas contemplan revisiones periódicas, calibraciones, pruebas de funcionamiento, certificaciones y comprobaciones de hermeticidad y sobrepresurización, además de la sustitución de componentes y repuestos cuando sea necesario.

De 72 a 48 horas en una emergencia

La empresa adjudicataria deberá iniciar y resolver las averías e incidencias en un máximo de 72 horas hábiles durante el funcionamiento ordinario.

El plazo se reducirá a 48 horas naturales cuando se active el Plan de Emergencias Municipal de Las Palmas de Gran Canaria (PEMULPA) o el Plan de Emergencias Insular (PEIN) y sea necesaria la intervención de los bomberos.

Las botellas de aire comprimido tendrán además un procedimiento específico. Deberán recogerse en el parque de bomberos, trasladarse al centro de inspección y regresar cargadas, probadas y preparadas para su utilización en un máximo de 48 horas.

La adjudicataria tendrá que ofrecer igualmente una garantía mínima de un año para las sustituciones, recargas y reparaciones efectuadas.

Ofertas hasta el 29 de septiembre

Las empresas interesadas podrán presentar sus propuestas hasta el 29 de septiembre, a las 14:00 horas, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La licitación deberá cubrir durante los próximos dos años el mantenimiento de los equipos empleados directamente por los bomberos en sus intervenciones, con un plazo máximo de 48 horas para recuperar su operatividad cuando se produzca una situación de emergencia.